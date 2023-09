La ciudad de Medellín sigue firme en su compromiso de mejorar la eficiencia en la movilidad urbana y reducir los niveles de contaminación ambiental a través de la implementación del sistema de pico y placa.



(Le puede interesar: Video: así fue como un ladrón se escapó en Medellín cuando policía se distrajo).



Esta estrategia, que se enfoca principalmente en los vehículos y motos de la ciudad, continúa en vigor como parte integral de su gestión del tráfico y el cuidado del entorno.

Este es el pico y placa del 28 de septiembre

El próximo jueves 28 de septiembre, Medellín llevará a cabo una nueva jornada de pico y placa con el objetivo de mantener un control adecuado del tráfico y disminuir la huella ambiental en la metrópolis. Durante esta fecha, la restricción aplicará a los siguientes tipos de vehículos:



-Vehículos particulares: aquellos con placas terminadas en los dígitos 5 y 9 deberán acatar la restricción en un horario que va desde las 5 a. m. hasta las 8 p. m.



-Motos de 2 y 4 tiempos: las motos cuyas placas inicien con 5 y 9 también estarán sujetas a la restricción en el mismo horario, de 5 a. m. a 8 p. m.



(Le puede interesar: Medellín y Antioquia le dan el último adiós al maestro Fernando Botero).

Facebook Twitter Linkedin

Este sistema rige por la rotación establecida desde el segundo semestre que se lleva manejando desde el 17 de julio. Foto: Alcaldía de Medellín

Es fundamental tener en cuenta que este sistema de pico y placa está operativo de lunes a viernes, entre las 5 a. m. y las 8 p. m., desde su implementación en el segundo semestre a partir del 17 de julio.

Pico y placa taxis

El sistema de pico y placa también se aplicará a los taxis de Medellín como parte de las medidas de gestión de tráfico y cuidado ambiental. Para estos vehículos, la restricción se llevará a cabo de la siguiente manera: los vehículos con placas terminadas en el número 5 tendrán restricción de circulación en un horario que abarca desde las 6 a. m. hasta las 8 p. m.



Es fundamental recordar que no cumplir con las restricciones del pico y placa en Medellín conlleva sanciones económicas significativas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. En particular, se basan en el artículo 131, literal C, numeral 14 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. Este artículo establece penalidades para quienes transiten por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, como es el caso del pico y placa.



La sanción correspondiente a esta infracción consiste en una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) para el conductor y/o propietario del vehículo automotor involucrado.

Más noticias

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Medellín, y contó con la revisión de la periodista y un editor.