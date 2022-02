Con el actual panorama de movilidad, Medellín volvería al pico y placa por día por medio, comentó el alcalde, Daniel Quintero.



Esto ocurriría, dijo el mandatario local, antes de terminar su gobierno en 2023.



Sin embargo, el alcalde dijo que se estudian varias alternativas para evitar esta situación y es que se estima que en la ciudad diariamente se matriculan mil vehículos, entre motos y carros.



“El pico y placa es una de las medidas, facilista porque mucha gente, ante la renuncia del carro, lo que hace es que compra otro o compra una moto (…) Eso es un gran negocio para los concesionarios y el gran negocio es la introducción del pico y placa”, dijo Quintero.



Es por eso que se implementó el piloto de pago para evitar el pico y placa y arrojó como resultado que 2 mil carros diarios hicieron uso de este beneficio que, como ya se había informado, culminará el 1 de marzo.



“Durante los dos próximos meses estaremos midiendo y analizando los datos, los resultados para proponerle a la ciudad simplemente no deje el carro en la casa, porque no es la más efectiva. Quizá lo más efectivo sea quitar el impuesto de rodamiento que es un impuesto nacional y que el 80 por ciento lo hace la Gobernación y nosotros ya nos volvimos Distrito y esa plata queda en la ciudad y ya el rodamiento no va la gobernación sino que se queda en el distrito”, agregó el mandatario.



Esta es la nueva rotación del pico y placa para 2022. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Bajo este panorama, en los próximos meses en la ciudad y en los otros nueve municipios del valle de Aburrá vendrían nuevos anuncios sobre la movilidad en particulares porque las congestiones son altas pues se estima que solo en esta subregión hay 1 millón 718 mil automotores.



Por ahora, el 1 de marzo volverá el pico y placa para los taxis y continúa la medida, una vez por semana, para carros y motos.



MEDELLÍN

