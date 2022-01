Desde el 30 de enero, la persona que tenga pico y placa en Medellín y quiera o necesite movilizarse, puede pagar para hacerlo.



Llamado ‘permiso especial por circulación’, esta herramienta solo puede pagarse de manera virtual 24 horas antes de que comience a regir la medida restrictiva de la placa.

El cobro para motos es de $8.384, mientras que para carros es $38.285 por día de circulación. El trámite solo está habilitado de forma virtual a través de la página web www.medellín.gov.co/movilidadenlínea.



Juan David Palacio, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que se trata de una prueba piloto para poder tener datos sobre la circulación en Medellín y sus municipios vecinos.



(Le puede interesar: Tras escasez, Medellín recibió vacunas para dosis de refuerzo)

Una vez se tenga esta data para medir los niveles de congestión se podrá establecer si se exonera un número mínimo de automotores FACEBOOK

TWITTER

“Una vez se tenga esta data para medir los niveles de congestión se podrá establecer si se exonera un número mínimo de automotores, que sean los primeros que paguen en la página web”, expresó Palacio.



Añadió el directivo que está demostrado que el incremento del parque automotor ha sido influenciado por el mismo pico y placa, ya que personas han comprado un segundo carro o moto para hacerle quite a la medida.



Por eso, también se busca que las personas no compren más automotores, sino que cambien sus comportamientos y paguen por circular cuando sea estrictamente necesario.



(Lea también: Por caso de Andrés Felipe Muñoz, cancelan el Carnaval Fest)

Así funciona

En la página web https://www.medellin.gov.co/portal-movilidad hay un módulo para la solicitud del permiso especial de circulación. La persona deberá crear una cuenta o ingresar en caso de que ya la tenga registrada. Allí le piden datos básicos necesarios para la facturación del pago.



Una vez creada, el usuario recibe un correo con una contraseña temporal que debe ser modificada al primer ingreso a la plataforma.



Cuando ingrese, en la parte superior izquierda el usuario encontrará un botón azul que dice ‘Permiso especial de circulación’ al que se debe acceder para llenar un formulario donde deberá poner la placa del vehículo y allí saldrá los días que tiene la restricción durante las próximas cuatro semanas, y ya el ciudadano decide si paga uno o más días.

Según datos de @AlcaldiadeMed @sttmed cerca de 1.000 vehículos particulares y 2.000 motos pagaron por circular en medio del #PicoYPlacaMED. A esta hora analiza en Consejo de Gobierno @QuinteroCalle el piloto de pagar por circular. pic.twitter.com/yJljL9q2FY — Nicolás Ruiz, periodista. (@Nicoperiodista) January 31, 2022

El pago será por la pasarela PSE y una vez se haga, le llegará el certificado al correo electrónico.



Por su parte, Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad de Medellín, contó durante la presentación de este servicio, que toda la información del pago queda en el software utilizado por las autoridades, incluyendo las cámaras de fotodetección para que, al notar la placa transitando, no genere la fotomulta.



(Le recomendamos leer: Antioquia cerrará brecha en vivienda social en 2023)



En caso de que sí se genere, las autoridades expresaron que las personas podrán hacer uso del PQR en la plataforma donde se pide el permiso para hacer la respectiva queja



“El dinero va para el fortalecimiento del Fondo de Estabilidad Tarifaria del sistema de transporte masivo Metro, que ha sufrido bastante con la pandemia y tiene problemas financieros grandes. El sistema de alimentadores tiene un déficit superior al esperado, por lo que se buscan recursos para que ese fondo se consolide. Se hicieron análisis estudios para no cobrar una tarifa tan alta, ya que está en niveles inferiores a los que se cobran en otras ciudades capitales del país”, explicó Mejía.

El dinero va para el fortalecimiento del Fondo de Estabilidad Tarifaria del Metro, que ha sufrido bastante con la pandemia FACEBOOK

TWITTER

La información también podrá ser consultada desde la opción ‘Exentos pico y placa’ en la página principal del portal Movilidad en Línea.



Aclaró el funcionario que la información sobre los vehículos exentos será integrada a los sistemas de información de los 10 municipios del Valle de Aburrá, incluyendo Sistemas de fotodetección. Sin embargo, en Itagüí solo será efectivo en algunos corredores que podrán ser consultados en la página web del mismo municipio.



“Cada municipio tiene sus particularidades, como autoridades de tránsito en cada uno de sus territorios, sin embargo el llamado general es a utilizar el transporte público, colectivo y masivo y que este pago sea en medidas de urgencia”, afirmó Jhonatan Hernández Loaiza, subdirector de movilidad del AMVA.

🗣 #Itagüí no se acoge al plan de cobro por congestión en el Valle de Aburrá, conoce aquí las vías exentas de #PicoYPlaca para las personas que paguen voluntariamente.



Decreto No 106 del 26 de enero de 2022 👉🏼 https://t.co/ggtkjoo9sb #ItagüíCiudadDeOportunidades pic.twitter.com/ARmsR8DR0a — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) January 30, 2022

Críticas de expertos

Facebook Twitter Linkedin

El parque automotor en el Aburrá ha crecido exponencialmente desde 2005 Foto: Cortesía

Mauricio Flórez, de la veeduría de la Movilidad, calificó la herramienta como una medida discriminatoria, absurda y que no tiene sentido.



“Es como que los ricos si pueden andar y los pobres no. Se vuelve un pico y placa para los pobres porque muchos, en la medida de lo posible, van a pagar por movilizarse”, opinó Flórez.



Por su parte, Víctor Gabriel Valencia, docente de ingeniería civil de la Universidad Nacional, opinó que es una equivocación en la forma como se ha presentado.



“Se debió orientar como se ha hecho en otros países que es el cobro por congestión en lugares identificados con más tráfico vial y a los vehículos más contaminantes, pero esta es una interpretación equivocada de este enfoque”.



Para él, las autoridades no tienen el equipamiento suficiente para tomar datos que ayuden a tomar decisiones en movilidad, pues asegura que aunque hay cámaras y sensores, la cantidad, calidad y ubicación es insuficiente para hacer una medición adecuada”.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

@AlejoMercado10