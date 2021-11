Este es el pico y placa que rige en Medellín para esta semana

Esta semana sigue funcionando la medida del pico y placa en Medellín y el valle de Aburrá, la cual comenzó en septiembre.



La restricción aplica para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos, y los conductores no podrán movilizarse entre las 5 a. m. y las 8 p. m.



El incumplimiento a la medida genera una sanción de 15 SMDLV, que equivale a 447.555 pesos y la inmovilización del vehículo.



Algunas de las vías exentas son el Sistema Vial del Río (autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), Las Palmas y la Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas.



Esta semana la rotación del pico y placaa será así: