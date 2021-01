Pico y cédula en Medellín y Antioquia se mantiene hasta el 6 de enero

En un principio la medida del pico y cédula en Medellín y Antioquia iba hasta este 3 de enero, pero las autoridades informaron que se amplía hasta el 6 de enero, mientras se evalúan nuevas restricciones.



Se espera que en los próximos días se conozcan las nuevas restricciones en la ciudad y el departamento.



El crecimiento exponencial de casos de covid-19 llevó a que en todo el departamento de Antioquia se volviera a medidas restrictivas en la movilidad.



(Le puede interesar: Califican como positivo el fin de semana de confinamiento)

"Lo más importante es renovar el llamado a todos los antioqueños y antioqueñas para que nos ayuden a observar estas medidas con su disciplina y uso de tapabocas, conservando el distanciamiento y todos los protocolos de bioseguridad necesarios; de esta forma no tendremos que prolongar estas medidas", dijo el mandatario de los antioqueños cuando se estableció la medida a mediados de diciembre.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó en su momento que estas medidas eran necesarias: "La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento".



(También puede leer: Conductor que arrolló motociclistas en Bello estaba borracho y drogado)

¿Cómo será el toque el pico cédula?

Bajo este panorama, así son las medidas que debe tener en cuenta:



1. Antioquia estará en alerta roja hospitalaria desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero. Esto implica que se suspenderán las intervenciones médicas y quirúrgicas que no sean prioritarias.



2. El pico y cédula en Medellín será desde el martes 22 de diciembre hasta el 6 de enero. Los días pares salen las cédulas pares; los días impares, las cédulas impares. También aplica para fines de semana.



El pico y cédula también será de la misma manera en el resto de municipios antioqueños.



Hay que aclarar que esta medida solo es para entrar a establecimientos de comercio, no es una restricción de movilidad.



3. Por ahora, no se amplió la medida del toque de queda.



4. Quedan suspendidas las visitas a los alumbrados de Medellín hasta la primera semana de enero. Esto, ante las aglomeraciones para entrar a verlos, sobre todo en Parques del Río y en el Parque Norte.



En otros municipios también se apagarán los alumbrados, esto lo decidirá cada alcaldía.



5. Luego de que se reanuden, los alumbrados estarán disponibles para su visita hasta el 30 de enero en Medellín. Vaya solo con su pareja o grupo familiar.



(Además: Estafa en Cartagena: $ 738.000 por 4 almuerzos cervezas y gaseosas)

Los viajes en el Metro, aeropuertos y terminales

1. A las terminales de transporte Norte y Sur se solicita llegar con una hora de anticipación a las salas, sin acompañantes y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos, para lo cual se pasó de 55 a 115 lugares de desinfección debidamente dotados. Los usuarios pueden comprar los tiquetes en línea con antelación a través de la plataforma www.terminalesmedellin.com y en el sitio web de las empresas transportadoras.



2. Si va a viajar desde los aeropuertos Olaya Herrera, Medellín, y José María Córdova, Rionegro, es indispensable tener en cuenta el diligenciamiento de la aplicación Coronapp, un requisito solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el ingreso a los aeropuertos. Se recomienda llegar con mínimo dos horas de anticipación al terminal aéreo y portar el pasabordo digital o impreso. De igual manera, se recuerda que el tapabocas debe llevarse puesto en todo momento y lugar. El ingreso de acompañantes no está permitido, salvo menores de edad y pasajeros que requieran asistencia.



MEDELLÍN