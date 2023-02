La Alcaldía de Medellín le puso la lupa a una denuncia del portal ‘Manifiesta’. En el artículo se señala que un grupo de estadounidenses está organizando fiestas, cenas y viajes para conocer a mujeres en esta capital.



Lo grave del hecho es que estarían captando a mejores de edad para ser explotadas sexualmente por los hombres, a quienes les cobran hasta 600 dólares (cerca de 3 millones de pesos), señaló Manifiesta.



Las revelaciones de este medio llegaron hasta Daniel Quintero, quien le pidió a José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín, que investigue con celeridad los hechos denunciados.



Los anuncios de estas fiestas, las cuales son publicados en Instagram por el usuario ‘@Caseyredbeard’, a quien también llaman ‘Casey Redbeard’, ‘Casey Barbarroja’ o ‘Señor Bigotes’, se muestran con opulencia y lujo. Los encuentros se harían en apartamentos de El Poblado, donde les ofrecen a las mujeres interesadas comida, DJ y transporte completamente gratis.



A estos encuentros, dice el citado medio de comunicación, les llaman ‘gringo parties’. A los clientes, los organizadores les aseguran que tendrán “mujeres paisas jóvenes, elegantes y atractivas que no son prostitutas, modelos webcam o de Onlyfans’, entre otras especificaciones”.



Incluso, en su Instagram, Casey Redbeard señaló: ¿Cómo puede ser que mis fiestas sean gratis? Mis clientes son millonarios que me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo hay chicas bien educadas. Ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a. m., ¿si entienden a lo que me refiero? Las fiestas solo están para diversión, nada de presión. ¡Ambiente seguro!”.



Manifiesta también reveló que conoció los testimonios de al menos dos menores de edad que habrían sido captadas para asistir a estas fiestas y habrían sido víctimas de explotación sexual comercial de menores por Casey y sus incitados. El medio añadió que tiene que varias mujeres habrían recibido comisiones por captar y llevar a otras jóvenes a los eventos.

Por estas denuncias, el secretario Acevedo informó que hay hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con quienes están explotando sexualmente a hombres y mujeres en Medellín.



Panorama preocupante

Desde el año pasado se volvieron a encender las alertas por la explotación sexual en esta capital, el Centro de Consultoría de Conflicto Urbano C3. “Según nuestro análisis ha crecido aproximadamente un 20 por ciento. Digamos, de 100 prostitutas que había venezolanas hace 4-3 años, hoy hay 120, más o menos lo que los datos cuantitativos nos están arrojando a nosotros”, explicó Luis Guillermo Pardo, director de esta entidad.



En las últimas semanas, la Fiscalía Seccional de Medellín capturó a 22 personas por los delitos de abuso y explotación sexual. En esta capital se han recibido 178 denuncias por este delito en el 2022 y lo corrido del 2023.



Además, desde la alcaldía de Medellín, se está poniendo la lupa por la explotación a menores de edad. Incluso, ya se han recibido ocho denuncias por casos de pornografía, dos por utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales ilícitas con menores de 18 años, un caso de inducción a la prostitución, uno más por proxenetismo y dos por trata de personas.



