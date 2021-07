Exmilitar tuitero pidió perdón a Petro por amenazarlo de muerte

En 2018 y por medio de una cuenta de redes sociales en la que se denominaba 'El Cordobés', Roberto Carlos Díaz Bedoya, residente del municipio de Bello y exmilitar, amenazó en varias ocasiones al senador Gustavo Petro, motivo por el que en una audiencia que se cumplió este viernes en Medellín Díaz le ofreció excusas públicas.

"Vine a reconocer mi error, a pedirle disculpas públicamente y personalmente aquí al doctor, ya que tengo la oportunidad de tenerlo al lado. El mensaje que escribí en ese tiempo, en el 2018, posteriormente a eso reconocí que fue un error haberlo hecho ya que eso fue un acto de amenaza y no medí las consecuencias", manifestó Díaz Bedoya.



Durante el acto, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que representó judicialmente al senador, leyó al menos tres mensajes de ese año en el que el hombre acusado del delito de amenazas hizo fuertes declaraciones sobre Petro.



"Yo quiero hacer la paz twittera, con los seguidores del guerrillero Petro. Les propongo que en los próximos días que gane nuestro Iván Duque, los invito a que realicemos un partido fútbol en el estadio El Campín. Pero como no va a haber balón, utilizaremos la cabeza de Petro", dice un trino de la cuenta El Cordobés en Twitter, del 14 de abril del 2018.



Luego de una investigación de la Fiscalía General de la Nación se puedo establecer que detrás de esta cuenta se encontraba Díaz. En este caso, se aplicó el denominado Principio de Oportunidad, que permite que el proceso penal termine.



Esto siempre y cuando haya una reparación integral por parte de la persona acusada frente a la víctima, por lo que lo de este viernes fue 'Acto de reparación integral a la víctima', en este caso, Gustavo Petro, según explicó César Augusto Londoño Alvarez, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

"A la vez, invitar a todas las personas del país a que esta clase de sucesos, de amenazas, no se vuelvan a repetir, ya que esto hace daño hacia lo que todos queremos, hacia la paz. Soy una persona de buenos principios... A la fiscalía le abrí las puertas para que hicieran su investigación, nunca me escondí", agregó el sargento retirado del Ejército.

Gustavo Petro y Roberto Carlos Díaz Bedoya, sargento retirado, se dieron la mano luego de que este último ofreciera excusas públicas por amenazar al senador en 2018, por medio de su cuenta de Twitter.



A su turno, Gustavo Petro expuso que emprendió esta acción legal para que hubiese "una acción ejemplarizante" o una especie de pedagogía para quienes hacen amenazas en redes sociales.



"Quise, en cierta forma, adelantar un proceso contra uno de los miles de personas que usan las redes sociales para en este caso amenazarme, pero no soy yo el único destinatario de las amenazas en Colombia. Eso cruza por diversos espectros políticos, ideológicos y sociales", detalló Petro.



Informó que, aunque no tiene una cifra exacta, la Fiscalía lleva decenas de procesos similares por amenazas y calumnias en su contra.



El senador dijo aceptar la retractación del hombre y sus disculpas y le manifestó que pensar diferente no debe ser equivalente por ello, a morir.

El senador Gustavo Petro rechazó las amenazas durante esta audiencia en Medellín. Foto: Cortesía

Nunca piense que una persona, por pensar diferente a usted, tiene que morir. FACEBOOK

También contó que como en las redes sociales, es frecuente que en la calle le griten "guerrillero", como dijo, le pasó con un taxista de la ciudad.



"Yo soy senador de la República, no soy guerrillero. Si fuese guerrillero no estaría aquí, estaría en otro lugar y de otra manera, pero ¿qué intenta a la persona al decir guerrillero, además de creer que con esa palabra se hiere? Intenta homogenizar una forma de lucha militar con una ideología", dijo.

Tras haberse cumplido este acto, Hugo Alexander Tovar Pérez, fiscal 43 de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada elevará la petición al juez para que dé por surtida la reparación a Gustavo Petro. "Ya el juez en una audiencia pública resolverá", acotó Vega.



