Petro asegura que se han girado $1,1 billones para el Túnel del Toyo y lanzó pullas

Sigue el 'tira y afloje' entre el Presidente de Colombia, Gustavo Petro y los gobernantes en Antioquia de cuenta a la inversión en infraestructura en el departamento por parte de la Nación.

Después de que en Antioquia se abriera una 'vaca' para financiar proyectos como las 4G o las obras del Túnel del Toyo, el Presidente Petro ha sido uno de los principales críticos a esta iniciativa.

En su cuenta de la red social X, Petro afirmó que su Gobierno ya giró $1,1 billones para la construcción del túnel del Toyo, proyecto que unirá a Antioquia con el Urabá antioqueño.

“Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi Gobierno ya giró $1,1 billones para el túnel del Toyo, y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra. No explican por qué cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa ‘vaca’”, denunció el mandatario.

Caminando 4 kilómetros desde el centro del túnel Guillermo Gaviria Echeverri hasta la salida de Cañasgordas, la Gobernación de Antioquia celebró el encuentro de los frentes de excavación que unió el corredor de 9,73 kilómetros de la conexión que cruza por debajo del alto del Toyo, en la vía que se construye hacia el Urabá. Foto:Jaiver Nieto Álvarez /ETCE Compartir

También agregó Petro que hubo un error a la hora de hacer los estudios de la megaobra de 9,73 km. de sobrevaluar el tráfico proyectado que pasaría por este túnel.

"Por sobrevaluar el tráfico que pasaría ahora arroja un déficit anual permanente. El túnel del Toyo solo es un ejemplo de lo que pasa en la mayoría de las 4G construidas en el país: sobre calcularon el tráfico y es el Estado, por las cláusulas contractuales, el que está pagando los déficits, que son billonarios; este es otro desfalco inmenso a la Nación”, afirmó el Primer Mandatario.

Sobre la 'vaca'

Referente a la ‘vaca’ para recaudar recursos con destino a la finalización del proyecto, el jefe de Estado aseguró: “Ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismos de doble moral”.

Aunque la más reciente cifra indica que el proyecto costaría unos 3,5 billones de pesos, el Presidente durante un viaje a Urabá aseguró que dicho túnel terminaría costando más de 5 billones de pesos.