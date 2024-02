¿Es necesaria una actualización de la Política Pública de Turismo de Medellín?

A comienzos de enero la embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una ‘alerta de seguridad’ dirigida a sus ciudadanos que visitan Medellín, relacionada con el no uso de aplicaciones de citas ante el riesgo de ser drogados, robados o, incluso, asesinados.

Aunque la advertencia causó revuelo entre los locales, Carlos Calle, coordinador del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, entidad citada por la embajada en la alerta, señala que es importante comprender que después de la pandemia las dinámicas del turismo en la ciudad comenzaron a cambiar, lo que hace necesaria la actualización de la Política Pública de Turismo existente.

Creada mediante el acuerdo municipal 20 de 2015 durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, la norma concibe el turismo en cuatro categorías: salud, reuniones, naturales y cultura, dejando a un lado el turismo de entretenimiento o de placer que hoy domina la ciudad.



Por esta razón la Personería ha venido pidiendo, de manera reiterativa, su actualización a la Alcaldía de Medellín.

¿Qué han encontrado?

Cuenta el coordinador que tras la pandemia se han incrementado las denuncias de hurto a personas, denuncias de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, muertes violentas y, un caso muy particular, el ingreso de turistas extranjeros -aquellos que entran al país con pasaporte- a los centros de traslado por protección.



Este lugar está reglamentado por el artículo 155 del Código Nacional de Policía y Convivencia, en el que se establece que a él llegan cuando “la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro”, en casos relacionados a estado de indefensión o grado de alteración por efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, entre otros.



Facebook Twitter Linkedin

Cientos de turistas que llegaron a Medellín durante la temporada de fin de año disfrutan de los diferentes espacios de ciudad, el Pueblito Paisa y la Comuna 13 son uno de los más visitados. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Sobre estos casos, para el año 2022 entraron a estos centros 78 extranjeros y en el 2023, con corte al 31 de octubre, ingresaron 60, cifra que se proyecta mucho mayor cuando se obtenga el consolidado de los meses de noviembre y diciembre que aún no han sido entregados.



“El más lastimoso es el de la explotación sexual de menores, es decir, las cifras son más alarmantes. En el 2021 se presentaron 639 denuncias de explotación sexual, en el 2022 se presentaron 792 y en el 2023 se presentaron 1.259 denuncias”, comenta Calle.

Algunos de estos casos estarían ligados a información obtenida con algunos turistas y locales donde, según cuenta el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, existen redes de operadores turísticos ilegales que están ofreciendo paquetes donde, además de tiquetes y estadía en apartamentos de comunas como El Poblado, tienen catálogos de prostitución.



“Existen algunas redes de operadores turísticos ilegales que ofertan paquetes a turistas que incluyen tiquetes, estadía en apartamentos en El Poblado, apartamentos insonorizados, donde hay rumbas hasta altas horas de la madrugada y también con catálogos de chicas y creemos nosotros, tenemos cierta información, que en ese catálogo hay niños, niñas y adolescente para que se realice la actividad de explotación sexual y comercial”, dice Vivas.

Facebook Twitter Linkedin

Turismo en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

“Lastimosamente esa Política Pública al ser tan vieja, que es del 2015, dista demasiado de la realidad que hoy vive en la ciudad, entonces, lastimosamente como el Estado solo puede operar con lo que la normal le dice, hoy yo siento, esta es mi interpretación, es que la dinámica del turismo hoy ha superado la capacidad de respuesta de la administración”, agrega el coordinador.



La Personería, entonces, le hizo llegar al Concejo una propuesta de modificación tras un estudio con el Colegio Mayor de Antioquia donde se identificaron las dinámicas en La Candelaria (comuna 10), El Poblado (comuna 14) y San Javier (comuna 13).



Según el personero, no conocen por qué no se ha actualizado ni tienen información sobre el iniciado del proceso, que es necesaria.



“Hoy los fenómenos sociales que ocurren alrededor del turismo, entre esos los nómadas digitales demandan que la ciudad adopte una normativa tendiente a que se pueda atender de manera oportuna el turismo en la ciudad y que conlleve tanto a proteger a los turistas, pero también a proteger a los residentes de la ciudad”, concluyó Vivas.



El responsable de su desarrollo y coordinación es la subsecretaría de Turismo, dependencia consultada y desde donde remitieron a lo dicho por el alcalde Federico Gutiérrez.

Facebook Twitter Linkedin

La solicitud se debe realizar antes de salir del país. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El mandatario, durante unas declaraciones entregadas a la prensa, fue enfático en señalar que la ciudad quiere recibir a personas cuyo turismo agregue valor y no quiere a esos turistas, nacionales o extranjeros, que lleguen a hacer lo que no deben.



“Aquí no queremos esos turistas que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se jodieron acá. Y yo sí les advierto, el que crea que puede venir a Medellín a arrasar con nuestro niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes están muy equivocados. El que crea que puede venir aquí a ese turismo de sexo y droga, eso no es lo que queremos acá", dijo el alcalde.



Por su parte Andrés Tobón, presidente del Concejo, manifestó que la política existente identificó unos escenarios muy diferentes a los que vive hoy la ciudad, lo que “obliga a que se repiense este escenario para la ciudad y de esa manera se genere institucionalidad suficiente que permita entender esta circunstancia como oportunidad, se garantice su buen manejo y, por supuesto, implique desarrollo económico para la ciudad”.



Agregó que además de la Personería, el sector privado también ha hablado del tema, por lo que el sector turismo tiene un espacio en el programa de gobierno del alcalde Gutiérrez y se espera que esto sea plasmado en el Plan de Desarrollo que pronto se debatirá.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

CORRESPONSAL EL TIEMOPO - MEDELLÍN

En X: @Laura_Rossa