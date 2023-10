Personas con esquizofrenia desafían estigmas y buscan empleo en Antioquia

En 2004, Fabiola Bastidas creó un grupo para apoyar a pacientes que tienen que lidiar con la esquizofrenia. Hoy son 18 miembros, entre 26 y 76 años que luchan por salir adelante y crecer en el ámbito profesional.



"Son personas que todos los días son perseverantes y luchan por controlar su enfermedad, porque no se les va a quitar, pero son unas personas que me enamoraron y por eso sigo con este proyecto tan bonito", dijo Bastidas a Noticias Caracol.



Entrar en el mercado laboral no ha sido fácil para los miembros del grupo, sin embargo, con orgullo muchos de ellos pueden dar fe de sus trabajos. Algunos tienen emprendimientos de arepas, otros se dedican al arte y otros son repartidores de periódicos.



"Soy una mujer luchadora. A pesar de que tengo mi enfermedad, Dios me ayuda", dijo al medio Blanca Muñoz, quien tiene un negocio de arepas.



Muchos de los miembros han visto mejoras significativas desde que ingresaron al grupo, el cual ha aportado bienestar y una calidad de vida en continua mejoría.



"Cuando ingresé al grupo no hablaba ni sonreía, y en el grupo todos me devolvieron la alegría, porque tenían problemas parecidos a los míos", contó a Caracol María Alzate.



Eliana Beatriz Muñoz, quien labora como voceadora de prensa dijo al medio que esa oportunidad de trabajo la hace sentir capaz a pesar de su enfermedad.



"Somos personas que nos merecemos un trabajo digno porque cada que salimos a vender la prensa nos sentimos personas capacitadas y útiles para la vida, para la sociedad y nuestros familiares", comentó al medio.

¿Qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es un trastorno mental que provoca que las personas que lo sufren interpreten la realidad de manera anormal. Así lo indica la información de la clínica Mayo.



Dentro de los síntomas comunes se incluyen: alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. Las personas diagnosticadas deben recibir tratamiento durante toda su vida para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.



De acuerdo con cifras del ministerio de Salud la prevalencia de esquizofrenia en Colombia es del 1 % de la población,es decir, aproximadamente 471.052 personas.



