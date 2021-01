Personal de salud padece largas jornadas en UCI con pacientes covid

Afuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Medellín, los familiares de los pacientes, visiblemente cansados, esperan por buenas noticias; un enfermero sale a darles reportes y a permitir el ingreso para una visita muy rápida a su ser querido.



Una bata antifluidos, un gorro, tapabocas N95 y un riguroso aseo de manos son necesarios para ingresar al mundo de quienes luchan para salir de ahí en las mejores condiciones de salud.

Trabajar en una UCI por estos días es todo un reto para el personal médico que a diario entrega su conocimiento para salvar la vida de quienes por el covid-19 u otra patología tienen que ocupar una de las 155 camas con las que hoy cuenta este hospital.



El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General, Juan José Vélez, afirma que la gran mayoría de pacientes están infectados con covid-19 y la capacidad de la UCI a hoy es del 88%. “Estamos ante una disminución de la ocupación, pero no quiere decir que no exista riesgo o que todo haya pasado. Tener una ocupación por encima del 80% es una alerta roja hospitalaria”.



(Le puede interesar: Piden mantener cuidados pese a la disminución de contagios en Medellín)

La tristeza no es solo para los familiares sino también para nosotros como personal de la salud, nos dedicamos a darles todo lo que necesitan para salvar sus vidas FACEBOOK

TWITTER

Estar en alerta roja implica que todos los procedimientos normales que se hacen a diario en las instituciones de salud estén frenados, situación que dispara la incidencia y la llegada de pacientes con enfermedades no covid a las UCI.



La apertura económica que vive el país, el regreso a clases y a los trabajos, aumenta la posibilidad de contagios, por lo que el personal médico le pide a la ciudadanía mantener todos los protocolos de bioseguridad para no tener que llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos.



“Hay días muy tristes con pacientes que no cumplen el objetivo de superar un paso por la UCI, la tristeza no es solo para los familiares sino también para nosotros como personal de la salud, nos dedicamos a darles todo lo que necesitan para salvar sus vidas, pero hay personas que responden mejor que otras y los desenlaces son muy diferentes”, dice la nutricionista Beatriz Elena Restrepo, quién trabaja en el hospital desde hace 20 años.

Al Hospital General llegó Música por la vida, un programa de la Alcaldía que comprende actuaciones musicales en cuatro hospitales para contribuir con el estado mental y emocional de los pacientes. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo Es una iniciativa liderada por la gestora social Diana Osorio, que da continuidad al papel positivo y de esperanza que cumple el arte en la salud. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo Al 25 de enero, Medellín registraba un total de 725 casos nuevos de covid-19 y cuenta con una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos del 95 %. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo Cabe destacar que, en Medellín el porcentaje de recuperación de pacientes con covid -19 es de 96.4 %. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo La ciudad acumulaba al 25 de enero, un total de 171.984 casos recuperados y 1.74 % de letalidad con un total de 3.101 personas fallecidas. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

La UCI esta dotada de sistemas de monitorización y aparatos específicos ‘parqueados’ a lado y lado de las camas, prestos a servir ante cualquier complejidad que tengan los pacientes. A través de pantallas que muestran unas gráficas, médicos monitorean los signos vitales de cada uno de los internados.



(Además lea: Periodista fue agredida al pedir distancia en un ascensor de Medellín)



Previo a la pandemia, el Hospital General pasó de tener 23 camas de cuidados intensivos y 10 Unidades de Cuidados Especiales (UCE), a contar con 155 camas UCI, 20 UCE y 10 Unidades de Cuidados Respiratorios en la calle 80, apertura que amplió la contratación de personal especializado, de 15 médicos se pasó a tener casi 70 especialistas que atienden las largas jornadas que demanda el virus con sus más de 26 mil contagios a la fecha.



De acuerdo con la Administración Municipal, en Medellín el porcentaje de recuperación de pacientes con covid -19 es de 96.4 por ciento, con un total de 171.984 casos recuperados y 1.74 por ciento de letalidad, con un total de 3.101 personas fallecidas.



JAIVER NIETO ÁLVAREZ

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN INSTAGRAM: @jaiverpress

Más noticias de Colombia

- La lucha de gemela para que se aclare la muerte de su hermana en Chile



- Mujer recuperó 242 hectáreas de tierra que las Farc le había quitado



- ¡Qué miedo! Encontraron una enorme anaconda cruzando una carretera

MEDELLÍN