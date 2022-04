Con apenas 15 años, el antioqueño Mauricio Agudelo era el encargado de realizar las populares minitecas en los cumpleaños de su amigos y conocidos. Tenía entonces limitados recursos técnicos, y operaba desde casa con el apoyo de su madre. A ese proyecto le llamó Pérsival Producciones, que es ahora una de las más grandes empresas de producción de conciertos y eventos en el país.



(Lea también: Medellín: lo que le falta para no exigir tapabocas en lugares cerrados)



Cuando creó Pérsival en 1995, Mauricio Agudelo estudiaba teatro y televisión en la escuela Efraín Arce Aragón de Medellín. Le encantaba las artes escénicas, pero desde un inicio le surgió una inquietud fascinante sobre todo lo que pasaba detrás de un escenario. Durante cada obra veía a varias personas encargadas del montaje, la iluminación, el audio y la producción general de cada proyecto. Y él decidió ser parte de una de esas personas.

Entre los eventos de gran trascendencia que han producido está el 'Venezuela Aid Live' de 2019, el concierto de Juanes sobre el río Sinú en 2014, la visita del Papa a Cartagena de Indias en 2017, y el más reciente concierto de J Balvin 'El Niño de Medellín' realizado en el estadio Atanasio Girardot.

Además de esto, Pérsival tiene el reconocimiento de ser la primera compañía sudamericana que ha sonorizado el pabellón multiusos más famoso del mundo: el Madison Square Garden de Nueva York.

Facebook Twitter Linkedin

El antioqueño Mauricio Agudelo es fundador y cabeza de Pérsival Producciones. Foto: Pérsival Producciones

En entrevista con EL TIEMPO, su fundador y actual gerente Mauricio Agudelo, contó la historia del proyecto desde que era una miniteca para fiestas de 15, de las dificultades y retos que han tenido en sus 27 años de historia, y de cómo ha trascendido fronteras para llegar a producir conciertos de grandes artistas como J Balvin, Juanes, Marc Anthony, Ed Sheeran, Metallica, Justin Bieber, Karol G, y muchos más.



(Le puede interesar: La colombiana que nunca había actuado y ganó un inesperado premio en Cannes)

¿Cómo inició Pérsival Producciones?

Nosotros empezamos Pérsival en 1995 en Medellín, y comenzamos con minitecas y haciendo producciones de obras de teatro. Esto inició con el sueño de un niño que todavía estaba en el colegio y que luego gracias a Dios las cosas se han ido capitalizando para en este momento consolidarnos como una de las compañías más solidas del país en la producción de eventos de gran formato.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Agudelo estudió teatro y televisión, pero su pasión siempre fue la producción. Foto: Archivo particular

Yo estudiaba entonces teatro y televisión, y a mí me parecía muy bacano el arte, actuar y todo. Pero pues me gustaba mucho más lo que basaba detrás en el backstage con la escenografía, la iluminación, el audio, y me di cuenta de que eso era mi gran pasión. Entonces, yo le ayudaba a una de las personas que manejaba el audio de la escuela a cargar los equipos, a conectarlos y todo. Ahí fue donde me surgió esa inquietud.

En ese tiempo yo tenía 15 años, entonces empezamos a hacer minitecas con algunas lucecitas por ahí que yo alquilaba y con el equipo de sonido de él las realizábamos. Cuando yo estaba en 11° terminando el colegio, él me dijo que me fiaba esos equipos de sonido. Entonces con eso hacíamos las pasarelas, los desfiles, la iluminación y el sonido, y así se fue consolidando la empresa, dejando de a poco las cosas más pequeñas y metiéndonos en cosas cada vez más grandes.

¿Qué tan rápido creció la empresa?

Al inicio, mi mamá me ayudó muchísimo económicamente. Ella trabajaba en un banco, y en su salida de ahí le quedó una platica. Entonces yo le dije que por qué no me prestaba una plata para que yo comprara unas luces que me faltaban para hacer una producción. Y ella lo que me dijo fue: "No jodás. Mire a ver cuánto le cuestan esos equipos, y yo le pongo la plata ya mismo y nos asociamos".

La gran sorpresa es que la empresa comenzó a crecer rápido. Yo le dije a ella que se saliera de donde estaba trabajando, y se puso a estudiar en el sector de empresas todo lo de manejo de personal, manejo de nómina, y de ahí comenzamos a vincular a las primeras personas. Así la empresa se fue consolidando como una empresa de verdad.

Yo subcontrataba muchos equipos, como por ejemplo escenarios o luces que no teníamos. Pero también me encargaba de uniformar a todo el mundo e implicarle a la gente una identidad de servicio. Éramos todavía muy pequeños, pero siempre tuvimos una mentalidad de hacer cosas muy grandes.

¿Qué eventos son los que más le ha hecho ilusión realizar?

Es muy difícil porque todos son cosas tan diferentes. Por un lado, tuvimos la oportunidad de hacer la visita del Papa Francisco en Cartagena de Indias (2017). El Santo Padre dio un evento en el puerto de Contecar, que vieron más de 1 millón de personas. Obviamente es algo que se vuelve en una cosa muy emocionante.

También tuvimos a J Balvin con su show en Medellín. Él quería hacer algo mucho más grande en su ciudad como parte del tour de 'Arcoíris', y lo llamó 'El niño de Medellín. Nosotros estuvimos en toda la etapa de conceptualización, y plasmar eso en el estadio Atanasio Girardot fue una cosa muy emocionante.

Facebook Twitter Linkedin

Pérsival Producciones realizó show especial de J Balvin en el Atanasio Girardot. Foto: Pérsival Producciones

De hecho, yo tengo una historia muy bonita con Jose, porque a él lo conozco desde que hacíamos giras pequeñas con una emisora en la ciudad y a él le pagaban por cantar en los colegios. Le decía que entonces valía más la miniteca que la cantada de él. Pasar de eso a producir 'El niño de Medellín', que es el concierto más grande que ha hecho Balvin en su historia, es una cosa gigante y nos emociona poder crecer también de la mano de grandes artistas.

¿Cuál es el significado de 'Pérsival'?

Percival era uno de los caballeros de la mesa redonda del Rey Arturo. Y fue el que encontró el Santo Grial, entonces a partir de eso dijeron que su nombre significaba 'perseverancia'.

Nuestra consigna desde siempre ha sido esa: perseverar. Aunque yo creo que los sueños sí se cumplen, pienso que hay que madrugar a trabajar para que esos sueños se cumplan. Más que generar plata, nuestra intención era generar emppleo, crear empresa e ir enfrentando grandes retos.



(Le puede interesar: Maluma se inmortaliza gracias a un gemelo en cera)

¿Cuáles han sido esos retos?

El primer evento que hicimos como Pérsival fue un encuentro de scouts en Campo Escuela (Piedras Blancas, Medellín). Era un sonido pequeño y fue una maravilla. Luego, ya nos fueron contratando para show más grandes, por ejemplo el Como de las Estrellas en 1995. Entonces teníamos ese reto de hacerlo bien para dejar el nombre de la marca en alto para que luego nos contraten para más shows.

Otro ejemplo es el de Juanes en 2014. Nosotros fuimos a una reunión con su equipo, y nos dijo que la idea era hacer un concierto en la mitad del rió Sinú. Obviamente yo abrí los ojos impresionado pensando que montar todo en una arena, un estadio, o en una calle pues es muy fácil, pero ahí es donde está el reto. Y lo realizamos con todas las dificultades técnicas, pero eso hace que se vuelva un tema bastante emocionante.

Facebook Twitter Linkedin

El montaje del concierto de Juanes en el río Sinú fue un reto técnico y logístico para la empresa. Foto: Pérsival Producciones

También está el Venezuela Aid Live (2017) con el multimillonario estadounidense Richard Branson. Lo que él quería hacer era montar un concierto en la frontera con Venezuela, con 36 artistas y dentro de 15 días. Yo le dije que realmente los tiempos eran muy apretados, pero vamos para adelante. Y al otro día estábamos montándonos en un avión a Cúcuta para tomar medidas, sacar planos, y pasar la propuesta técnica a todos los artistas.

Eso tuvo una cantidad de retos logísticos que al final se vuelven una maravilla. Además, tuve la oportunidad de hablar con un tipo como Richard Branson, quien después me agradeció y me dijo que no se le olvidaba mi cara de asombro cuando dijo que había que montar todo eso en 15 días, que no lo dudé un momento, y al final se calcula que hubo más de 800 mil personas mediáticamente.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario inglés Richard Branson y Mauricio Agudelo durante el benéfico 'Venezuela Aid Live'. Foto: Pérsival Producciones

Sin embargo, definitivamente el reto más grande fue la pandemia. Logramos reinventarnos con conciertos virtuales y otras modalidades para mantener a la mayoría de empleados en la empresa.

¿Cómo han sobrepasado la pandemia?

En este momento están vinculadas directamente con la compañía 64 personas. Para la pandemia, estábamos con 60, y logramos mantener toda la nómina durante seis meses. Después algunos contratos se acabaron y tuvimos que quedarnos con 48 personas.



Ahora estamos con más personas vinculadas que antes de la pandemia. Estos son empleados directos, pero hay una cantidad de empleados indirectos y freelance que llegan siempre dependiendo de la cantidad de eventos que estemos ejecutando en una semana o en un mes en específico.



(Lea también: La línea de buses de Medellín que opera con vehículos 100% eléctricos)

¿Y qué diferencia a Pérsival de los demás?

En el 2008, hicimos una inversión muy grande con un sistema Meyer Sound, que es uno de los sistemas más importantes en el mundo del audio. Con eso nos volvimos una impresa de mayor relevancia, y comenzamos a hacer artistas internacionales que iban llegando a Colombia.

Trabajamos con estos equipos hasta 2014, cuando adquirimos un sistema que se llama LEO, también de Meyer Sound. Éramos la única empresa que lo teníamos en Colombia. Entonces, cuando vino por ejemplo Metallica, lo realizamos nosotros porque éramos los que teníamos el LEO.

Sin embargo, yo creo que la diferencia realmente está en el servicio, porque hay varias compañías que pueden tener muchas cosas de audio y video, pero el personal es lo que hace una gran diferencia.



Nosotros hemos tenido un eslogan siempre que dice que lo mejor de Pérsival es su gente y nos hacemos valer por eso. Al final, la gente es lo que hace valiosa a la compañía. Son quienes realmente te prestan el servicio, no solamente quien te alquila un equipo de audio o iluminación, sino quien también te asesora y te ayuda amablemente con una sonrisa.



(Lea, además: Las tecnologías 4.0 ya llegaron a las zonas rurales de Medellín)

¿Qué se viene ahora para la productora?

Venimos de trabajar en el conceirto de Fito Páez y en el Festival Estéreo Picnic. Ahora, estamos trabajando en el Festival Vallenato (del 26 al 30 de abril en Valledupar). Es un evento grande que tendrá una gran cantidad de artistas e invitados intenacionales.

También estamos trabajando en el concierto de Ricardo Montaner (29 de abril en Medellín) y apoyando el concierto de Maluma (30 de abril en Medellín). En mayo estaremos con la gira de Raphael (5 de mayo en Medellín), hacemos el Baum Park (7 de mayo Medellín) y Baum Festival (20 y 21 de mayo en Bogotá). También haremos el 'Bichota Tour' de Karol G (14 de mayo en Cali) y 'El Choli se muda a Medellín' (27 de mayo) con Wisin, Yandel, Nicky Jam, Sech, Arcángel, Magnate y Valentino que estaba aplazado desde la pandemia.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO