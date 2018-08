Sin denuncia, mujer que insultó a trabajadores no sería investigada

A pesar de las amenazas que lanza Isabel Cristina Estrada contra los trabajadores de una obra en la Loma de los Bernal de Medellín, la mujer no tendría castigos legales si no se presenta una denuncia por parte de los agredidos.

En el video que se hizo viral a través de redes sociales, se ve a la protagonista agredir verbalmente a los trabajadores de una obra porque le pidieron que transitara por el andén y no por la zona en construcción.



Según el general Óscar Gómez, comandante de la Polícía Metropolitana, las autoridades no registran ninguna denuncia contra la mujer, por lo que no pueden emprender ninguna acción al respecto.

Como explicó el general, se trata de un delito querellable. Es decir, debe existir una acusación ante un juez o tribunal competente, por parte de los afectados, para que puedan iniciar una investigación.



En los delitos de este tipo, como dicta el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, la querella debe presentarse dentro de los seis meses siguientes antes de su caducidad.

MEDELLÍN