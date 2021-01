Periodista fue agredida al pedir distancia en un ascensor de Medellín

Indignación ha generado en Medellín la denuncia de la periodista Katalina Vásquez, quien fue agredida por varios ciudadanos en la mañana de este miércoles, por pedir distanciamiento dentro de un ascensor del centro comercial Florida.



Según dio a conocer en Twitter, el personal del centro comercial no le ayudó durante la agresión y tampoco obtuvo ayuda oportuna por parte de la Línea 123 Agencia Mujer para poner la denuncia.

En diálogo con EL TIEMPO, Vásquez narró que los hechos ocurrieron sobre las 11:20 de la mañana, cuando entró al centro comercial a comprar una comida para su hija, para luego ir a recogerla al colegio. Al llegar a la plazoleta de comidas, en el tercer piso, le indicaron que el restaurante que necesitaba quedaba en el primer nivel, por lo que se dirigió al ascensor, que estaba desocupado.



"Se subieron dos personas, me subí yo de tercera y después de que me subí, se metieron tres personas de una, entonces les dije señores, por favor, recuerden que solo deben ir cuatro personas acá. Y dijeron, ¿sí? No sabíamos. Entonces yo les mostré en el piso, que está el letrero grandote. Me dijeron que de malas. Les dije mire, por favor, es por la seguridad de todos”, explicó la mujer.



Agregó que quienes la agredieron le indicaron que eran un grupo familiar y que no se bajarían del ascensor, donde ya a ese momento había dos personas más de las permitidas, en un momento en que hay que mantener el autocuidado en la capital antioqueña, por la alta ocupación de camas UCI.



Incluso, relató que en medio de la discusión trataron de increparla por "dejarse meter cuentos sobre el coronavirus".



"Entonces la señora de pantalón blanco empezó muy alterada, agresiva, a decir, pues yo de aquí no me bajo ni por el hijueputa. De aquí no se baja nadie, ninguno de la familia mía se baja, sino se tiene que bajar usted, hijueputa. Entonces yo me asusté, cogí el celular, por si me iban a hacer algo, porque los vi y me dije yo en qué situación estoy, aquí encerrada con esta gente. Ya las puertas se estaban cerrando", relató.

Pido su apoyo para denunciar estos agresores, incluyendo la señora del medio que braveó e insultó, y al Ctro Comercial Florida por su negiglencia. Ah y al bueno para nada del 123 y su línea mujer. Imbéciles así nos matan a diario @AlcaldiadeMed @seguridadmed @QuinteroCalle 😡 pic.twitter.com/EPy7I04k8M — 🦩Katalina V (@katalinavasquez) January 28, 2021

En su momento, acató a sacar su celular para grabar y tomar fotos, momento en el que uno de los hombres le propinó un puño y le tiró a quitarle el celular. A su vez, otro hombre que iba en el grupo familiar intentó agredirla también dándole una patada para sacarla del ascensor, según le contó.



La mujer indicó que cuando logró salir del ascensor vio a un vigilante del centro comercial, y le pidió ayuda para que avisara por los radios y poder detener a sus presuntos agresores, para tomar los datos y poner una denuncia formal; pero este no tenía claro cómo proceder.



Aún en el centro comercial y luego de ser agredida, Vásquez bajó al parqueadero para ver si allí estaban sus presuntos agresores, y cuando llegó a este sitio casualmente estos salían en un vehículo, que también mostró en su denuncia en Twitter. Allí hizo un nuevo intento de detenerlos, diciéndoles a dos mujeres vigilantes que detuvieran el carro, pero no alcanzaron a reaccionar, y en cambio, le pidieron irse del lugar.



Aunque afirma, no había un protocolo establecido para estos casos, ante la imposibilidad de hablar con al administrador del centro comercial consultó con otro empleado (uniformado) de Florida, quien le indicó que debía dejar su queja por escrito.

En contraste, desde el centro comercial Florida manifestaron no tener conocimiento del caso de Vásquez.



“No, no tengo esa información. Es la primera noticia que tengo. Le puedo confirmar yo, porque la seguridad depende de mí, y esa información no ha llegado a la administración. Ninguna nota a ese respecto tenemos. Es más, hoy tuvimos el comité de seguridad que cotidianamente se hace y no se mencionó, ni por parte del personal de vigilancia, ni por parte de nuestros supervisores administrativos”, explicó a EL TIEMPO Gustavo Gutiérrez, jefe de Operaciones del centro comercial.



Aclaró que si bien el protocolo establece que el personal de vigilancia debe escalar este tipo de casos a sus supervisores, quienes le hubiesen comunicado el caso, que asegura, debe quedar por escrito en formatos que se les da a los clientes en el puesto de información.



Incluso, señaló que de “haberlo dejado por escrito, ya tendría nuestra respuesta, pero no ha llegado ninguna queja a mi puesto. Cuando nos llega una queja de esas, inmediatamente se inicia el proceso de investigación, con cámaras, con todo lo que tengamos en nuestras manos”.

No pudo denunciar

Vásquez se mostró indignada porque tras no recibir acompañamiento por parte del centro comercial, tampoco se sintió asesorada al llamar a la Línea 123 Agencia Mujer, para hacer la denuncia. Afirmó que fue mejor atendida por el patrullero que le contestó en la línea 123 (antes de ser transferida a la de Agencia Mujer), puesto que el uniformado le preguntó si estaba bien o si enviaba una patrulla de policía para escoltarla, en caso de que sus agresores fueran peligrosos.



“Yo evidencié que la Alcaldía tampoco tiene un protocolo claro para decirle a una mujer que fue víctima de violencias, dónde debe acudir para denunciar. Me dijo le voy a dar unos teléfonos y usted llame, entonces le dije no voy a tomar nota ni voy a llamar, para eso estoy llamando al 123, para que me diga de una vez dónde tengo que ir. Ella me desviaba la conversación, como si tuvieran un protocolo "si la usuaria se altera, dígale esto", manifestó la víctima.



En cuanto a su intención de denunciar y con pocos datos (solo la placa del vehículo), la mujer agredida preguntó cómo podía proceder, y su interlocutora le habría explicado que el en este caso el delito sería lesiones personales y que requería de una incapacidad de tres días para poder ir a la Fiscalía, pues la competencia no era de la Policía.



Hasta el momento, el único acercamiento que ha tenido por parte de la Alcaldía es por parte de la subsecretaria de Derechos Humanos, que le ofreció acompañarla en el proceso de solicitar el material audiovisual al centro comercial. "Me recomendaron hacerlo hoy, para evitar que borren los videos".



"Esto no debe pasar. Lo que es muy alarmante es que en una ciudad dizque tan avanzada en estas políticas de género, con tanto presupuesto público y estemos todavía tan atrasados en brindar una información clara y precisa, aunque fuera algo menor, pero sabemos que esto es una situación generalizada, que lleva incluso hasta el asesinato. Me quedé muy preocupada".



En contraste, la Secretaría de las Mujeres de Medellín lamentó el hecho y señaló que la atención que recibió Vásquez en la línea sí se hizo de acuerdo al protocolo.



“Verificamos la atención que le brindó a línea 123 Agencia Mujer, la cual se dio de acuerdo con los protocolos, brindándole la información que ella requería para la situación que enfrentaba. A ella queremos decirle que queremos acompañarla en las acciones legales que decida emprender, y que la línea 123 Agencia mujer está dispuesta para lo que requiera”, explicó Juliana Martínez Londoño, secretaria de las Mujeres.



La periodista afirmó que una de las sugerencias a este programa es no tener un aparato burocrático tan grande, y en su defecto, que exista un grupo de atención inmediata (no necesariamente policía), que cuando se presente un caso, llegue al sitio para que direccione la atención.



Por lo pronto, ella espera solicitar al centro comercial el material, para recurrir a instancias legales.

