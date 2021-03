'Vivimos en zonas donde había muchas balaceras': hermana de policía

Comenzó como un sueño, se convirtió en realidad, pero terminó en tragedia. Así fue la corta carrera policial del patrullero Edwin Caro, de 24 años, quien fue asesinado el pasado miércoles mientras realizaba una requisa.



“Hace más de un año ingresé a la escuela con una maleta más que cargada con cosas materiales, venía cargada de muchos sueños y metas. Hoy se cumple ese primer sueño, esa primera meta, en el camino aprendí demasiadas cosas, perdí personas que pensé que siempre estarían, gané otras que nunca imaginé conocer, pero sobre todo me formé como un profesional. Este no es el final, este apenas es el comienzo de esas metas y sueños por cumplir. VERDE OLIVA”, fue uno de los últimos mensajes que el joven patrullero escribió en su perfil de Facebook.

Un mensaje que demostraba la entrega, el orgullo y la pasión que tenía por su oficio. Uno que le nació desde joven, al tener como ejemplo a su hermano mayor, quien es Sargento del Ejército Nacional.



Y es que este joven, Oriundo de Pueblorrico, un pequeño municipio del suroeste antioqueño, era el menor de 4 hermanos.



Salió del pueblo cuando tenía 3 años, gracias al trabajo de su padre, don Luis Arnoldo Caro, que se dedicaba a ser mayordomo de fincas. La familia Caro Gómez tuvo que vivir en varias partes de Antioquia, algunas de ellas en barrios violentos de Medellín



Así lo recordó Viviana, hermana mayor del patrullero y quien lo consideraba como un hijo.

“Crecimos juntos y éramos muy unidos. Yo era como ‘la piedra en el zapato’ para él. Siempre pendiente que no fuera a irse por malos caminos, porque vivimos en zonas donde había mucha violencia, muchas balaceras y mucha drogadicción, un ambiente al que él siempre estuvo expuesto, pero que por fortuna no lo atrapó”, rememora Viviana.



La fuerza pública fue su salvación. Su hermana cuenta que en un momento de su juventud la familia sintió temor porque Edwin no sabía qué hacer con su vida cuando regresó de prestar servicio militar en el Ejército.



“Se presentó a la universidad, pero no pasó. Entonces nos dijo que quería continuar prestándole un servicio a la patria, pero desde la Policía, entonces que iba a iniciar la carrera allá”, recuerda Viviana.



A pesar de tener a un miembro de la familia en la Fuerza Pública, la noticia de Edwin llenó de angustia a su madre, doña Odilia Gómez, quien nunca estuvo de acuerdo con esta decisión de vida de sus dos hijos.

La mujer conocía los riesgos de ser policía o soldado en Colombia y se angustiaba mucho al ver las noticias cuando atacaban o fallecía algún miembro de la Fuerza Pública. Un temor que se incrementó cuando en la última visita, Edwin le contó sobre unos compañeros suyos que habían asesinado.



Desafortunadamente para doña Odilia, su mayor temor, ese que nunca esperaba que pasara, llegó a los pocos meses.



De acuerdo con el perfil de Facebook de Edwin, viajó a Bogotá en octubre del año pasado. Fue su primer traslado y a pesar del dolor de tener que alejarse de su familia, nunca se quejó y siempre permaneció optimista.



“Le encantaba ser parte de una banda marcial y fue muy difícil para él dejarla porque estaba muy apasionado con ese tema. Además, le gustaba mucho ver fútbol, era muy hincha del Nacional. Incluso, en su cama está el tendido del equipo”, dice la hermana.

Los últimos momentos

El pasado lunes, dos días antes de la tragedia, Viviana compartió un momento con su hermano, de manera virtual, jugando parqués.



Dice que lo sintió muy tranquilo y sereno. Frecuentemente ella le preguntaba si él estaba contento en Bogotá y siempre su respuesta era “sí”.



Antes de eso, en diciembre, Edwin pudo viajar a Medellín para verse con su familia. Y aunque todas las familias no pudieron reunirse, sí sacó tiempo para visitar a su más reciente sobrina. Tenía 9 sobrinos.



“Quedó súper enamorado de ella. Él me decía en broma que iba a ser el beato de la casa y que uno de mis hijos le iba a cuidar la vejez (risas). Así era él, siempre con sus bromas y su alegría”, rememora Viviana.

Llegada de cuerpo

Aunque se esperaba que el cuerpo del patrullero llegara al aeropuerto de Rionegro a las 8 de la noche de este jueves 11 de marzo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que la hora de llegada será entre las 5:00 y las 6:00 p. m.



Desde este lugar, una caravana acompañará el traslado del cuerpo hasta el cementerio Campos de Paz donde será velado por sus familiares y amigos.



Las exequias serán a las 3 de la tarde de este viernes 12 de marzo.



MEDELLÍN

