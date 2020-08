Plantean pensión asistencial para los mayores de 65 años

Una de las lecciones que va a dejar la pandemia provocada por el coronavirus, es que el mundo está obligado a cambiar y a ensayar fórmulas novedosas para viejos problemas.

Así también lo cree el jurista Óscar Iván Palacio Tamayo, director de la Fundación Defensa Ciudadana, y uno de los mayores expertos en el tema pensional.



Uno de los temas que afloraron con la pandemia en Colombia es el desamparo en el que se encuentran las personas de la tercera edad, en un país con un avanzado envejecimiento demográfico.



Palacio propone una pensión asistencial para mayores de 65 años y cinco fórmulas para lograr un cubrimiento de esta población.

El Estado ha 'hecho el quite' con programas como Colombia Mayor. Pero con subsidios por la línea debajo de la miseria, que son 125.000 pesos, no soluciona esta situación oprobiosa.

¿A qué se refiere con Propuestas para la Equidad?

Colombia tiene un problema de envejecimiento. Y un envejecimiento en la pobreza. En 1967, el 5 % de la población tenía más de 60 años, hoy, alcanza el 12,8 %, 6,1 millones de colombianos, y de estos, 3,5 millones nunca van a tener una pensión.



El Estado ha 'hecho el quite' con programas como Colombia Mayor. Pero con subsidios por la línea debajo de la miseria, que son 125.000 pesos, no soluciona esta situación oprobiosa.

¿Por qué no es una solución?

El sistema pensional hoy en día es sostenible porque es excluyente: de 24 millones de colombianos (Población Económicamente Activa) solo cotizan 8 millones y medio, y seguramente se van a pensionar de ese total, 2 millones.



Hoy, de 10 colombianos se pensionan 2. Debido a la exclusión Colombia se está gastando 45 billones de pesos en pensiones, pero deja por fuera a millones de personas. Y hay salidas.

¿Cuáles y de qué tipo serían esas salidas?

Propongo cinco. La primera, el establecimiento de una pensión asistencial no contributiva y universal para mayores de 65 años en pobreza, que como mínimo supere la línea de pobreza económica, que en Colombia es de un millón 100 mil pesos para un hogar de cuatro personas. Sería una mesada de 275.000 pesos. Es una sustitución del programa Colombia Mayor, para una mayor equidad.

¿De dónde saldrían los recursos para esto?

Debemos llenar una caja, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), creado en el Gobierno de Andrés Pastrana, para evitar la quiebra por aspectos pensionales de municipios y departamentos. De ese fondo, el Gobierno se 'prestó' para la actual emergencia. Hoy tiene más de 20 billones de pesos.

La segunda propuesta es más agresiva: un préstamo a 50 años del Banco de la República al Gobierno nacional, para que atienda a este grupo poblacional.



Tercero, como aquí se le impone impuesto a todo propongo una retención a todos los giros del exterior, para que sea destinada a este fondo y que vaya a la pensión asistencial.

Ser viejo es la última etapa de la vida, pero no es ser decrépito, y en Colombia no se está aprovechando esa circunstancia vital del envejecimiento.

Una cuarta, más importante, el Banco de la República tiene que empezar a pagar una sobretasa o impuesto interés sobre el monto mensual de las reservas que tiene Colombia. Es que las reservas internacionales -unos 54.000 millones de pesos- son de los colombianos.

¿Son suficientes estas iniciativas?

No. Hay que iniciar el restablecimiento de los Consejos Municipales del Adulto Mayor, darles participación. Es que ser viejo es la última etapa de la vida, pero no es ser decrépito, y en Colombia no se está aprovechando esa circunstancia vital del envejecimiento, cuando en 25 años, el 20 por ciento de la población será mayor de 60 años.

Una pensión familiar, la otra opción

La pensión asistencial no es la única opción que baraja el jurista Palacio. También formula la pensión familiar. "Hace ocho años, la Ley 1580 estipuló la pensión familiar, que es que Pedro y María, esposos o compañeros y pobres, tengan una pensión de un mínimo. Entonces, se reúnen los tiempos de ambos y se les da la pensión o lo que tengan en el fondo", dice.



"Pero -agrega- a esta ley se le puso una traba: Pedro y María tenían que tener cotizados antes de los 45 años 325 semanas". Hoy en día, de 400.000 familias beneficiarias, solo 600 tienen la pensión.



"Hay que quitar ese requisito tramposo -añade- para que todo el que sea de estrato 1, 2 y 3 pueda acceder a la pensión familiar".



ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

