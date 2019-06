Conceden pensión a dos hombres en relación poliamorosa en Medellín

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín falló a favor de dos hombres para que recibieran por partes igual la pensión de sobrevivientes tras la muerte de su cónyuge, ocurrida en 2014 por cuenta de un cáncer. La decisión ratifica la proferida por la Juez Séptima Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de mayo de 2017, según la cual los dos hombres cumplían con los requisitos para recibir el dinero de la pensión.

La historia de este poliamor se remonta al año 2000, cuando Alejandro Rodríguez y Manuel José Bermúdez empezaron a vivir juntos para consolidar su relación amorosa. Cuatro años después, se les unió Álex Zabala Luján y estuvieron juntos, bajo el mismo techo, en una unión marital de hecho hasta el día de la muerte de Zabala, en 2014.



Es decir, los tres vivieron juntos durante casi una década, compartiendo techo, lecho y mesa, tal como lo exige la ley para otorgar la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, cuando fueron al fondo de pensiones para reclamar su derecho, este se los negó, por lo cual recurrieron a instancias legales.



Adicionalmente, la madre de Zabala también estaba reclamando la pensión de su hijo y, como el fondo también se la negó, recurrió a instancias legales. Ante esta situación, la Juez Séptima Laboral del Circuito de Medellín consideró en 2017 que ambos hombres debían tener el dinero porque cumplían con todos los requerimientos de la ley, contrario a lo que pasó con la madre.

Hoy, cuando el Tribunal Superior de Medellín confirma la decisión, Bermúdez y Rodríguez recibirán de parte del fondo pensional el retroactivo por lo que se les dejó de pagar desde 2014 y, desde junio de este año, se le pagará a cada uno el 50 por ciento del beneficio pensional de sobrevivientes.



"Esta es la primera vez en Colombia que dos hombres piden la pensión compartida y más por una relación poliamorosa, pero nosotros no lo hacemos por el dinero, ya que como profesionales no lo necesitamos, lo hacemos por hacer valer la dignidad de nuestra familia, de la que Álex siempre se sintió muy orgulloso", dijo Bermúdez.



La familia vivió casi toda la relación en el barrio Robledo de Medellín, donde llegaron a ser cuatro, pues un año antes de la muerte de Zabala se les unió un hombre más: Víctor Prada, pero, en vista de que no fue tanto el tiempo que alcanzó a convivir con el fallecido, este no pudo participar en la solicitud de la pensión.

Zabala era egresado de la Universidad de Antioquia y trabajó en la IPS Universitaria, donde sus compañeros siempre reconocieron su familia poliamorosa. De hecho, en todos los ámbitos, los tres hombres hablaban abiertamente de su relación y se ganaron el respeto de las personas que los rodean.



Bermúdez es periodista y profesor en la Facultad de Comunicaciones en una de las sedes regionales de la Universidad de Antioquia, Rodríguez es bailarín profesional y Prada es maestro de arte dramático.



En 2017, los tres hombres que permanecen en la relación también fueron noticia porque se convirtieron en el primer matrimonio de tres hombres en Colombia. La decisión la tomaron para blindarse aún más ante la ley, en vista de la situación alrededor de la pensión de Zabala.



Para los tres, su familia es muestra de los derechos ganados en el país por la igualdad y la inclusión, pero también son ejemplo entre las personas que los conocen. "Al principio, la gente mira con extrañeza una relación como esta, pero como somos abiertos y respondemos abiertamente, muy rápido pasan al respeto y comprenden que somos una familia tradicional en muchos aspectos, común y corriente, aquí no pasa nada extraordinario", puntualizó Bermúdez.



