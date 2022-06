Cuando se pensaba que en Medellín iban a empezar a soplar vientos de paz tras el anuncio del alcalde Daniel Quintero, de ser un mediador y puente entre los empresarios y el Gobierno Nacional entrante, colaboradores de los grupos Argos, Nutresa y Sura (que integran el GEA), emitieron un comunicado en donde rechazan las afirmaciones hechas por el mandatario en medios de comunicación durante el miércoles.

“Las declaraciones claramente obedecen al oportunismo político de este mandatario, pero además a la narrativa de destrucción del GEA que se han venido orquestando en contra de más de 140.000 colaboradores a los que nos emplea este conjunto de empresas y a los millones de personas que hacen parte de sus cadenas de valor”, dice uno de los párrafos de la misiva.



Es que en una entrevista dada a Blu Radio, por ejemplo, Quintero aseguró que los miembros de estas empresas se habían “sindicalizado” para que no los sacaran de EPM y de la Alcaldía de Medellín.



“Cuando pusimos la demanda de Hidroituango, que permitió recuperar 4,3 billones, cuando pusimos esa demanda, ¿quiénes fueron los que renunciaron a la junta directiva de EPM? Toda la gente del GEA, yo no los eché. Y no solo hicieron eso, dijeron: 'guerra frontal contra el alcalde de Medellín'. Crearon un movimiento que creo que se llama ‘Todos por Medellín’”, dijo el mandatario.



Ante afirmaciones como estas, los colaboradores le solicitaron pruebas que demuestren “este supuesto comportamiento reprochable con las respectivas denuncias penales, de lo contrario, es su obligación retractarse públicamente en los medios de comunicación y resarcir el daño que ha querido generar”.



En la carta, que se compartió en redes sociales, recordaron cómo aportaron en la adecuación de camas UCI para el primer pico de la pandemia y la articulación que estas instituciones han logrado entre la academia, la sociedad y el Estado para solucionar problemas colectivos.



Hasta el momento el recién restituido alcalde no se ha pronunciado al respecto.



MEDELLÍN

