Partido Farc denuncia asesinato de uno de sus integrantes en Remedios

El Partido Farc en Antioquia denunció este viernes el asesinato de uno de sus integrantes en el municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño.



De acuerdo con este partido, John Jairo Dávila Aguirre, fue uno de los tres campesinos retenidos este jueves, y participaba en un proyecto productivo de este grupo firmante del Acuerdo de paz.

Los dos campesinos retenidos junto a Dávila fueron liberados ayer en horas de la noche. "Al parecer los hechos fueron perpetrados por el Eln", señaló el partido en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: El año de pandemia y la “plomonía” contra los reintegrados de las Farc)



"La policía lo que me manifiesta es que esto no es Remedios, es Sur de Bolívar, pero con Segovia (Antioquia), son municipios colindantes todos. Al parecer los hechos ocurrieron en una vereda parecer del Sur de Bolívar, esa es la información que me dan", afirmó Jhon Jairo Uribe, alcalde de Remedios.



De acuerdo con el partido Farc, anteriormente dos de los compañeros del proyecto productivo de Dávila y quiénes son firmantes de la paz, habían salido desplazados del territorio por amenazas.



Frente al panorama general, el mandatario de este municipio manifestó que el municipio tiene un índice bajo de asesinatos y que todo este tema se ha manejado con la Fuerza Pública.

Hoy el dolor que agobia a la familia del camarada Jhon Jairo Dávila nos embarga también a toda la militancia del @PartidoFARC , exigimos a todos los grupos armados que detengan el derramamiento de sangre.#QueLaPazNoNosCuesteLaVida #SomosPaz#QueremosPaz pic.twitter.com/dQ98cWcowu — FARC Antioquia (@ComunesANT) September 11, 2020

"Denuncian constantemente maltratos a los líderes sociales y que la institucionalidad no hacemos presencia pero Ejército, policía, Secretaría de Gobierno y Personería han estado pendientes e incluso han bajado a la zona donde es el conflicto", dijo el alcalde.



MEDELLÍN

Más noticias de su interés:

- Más de 500 excombatientes se benefician con herramientas tecnológicas

- Ex-Farc dicen estar dispuestos a contar la verdad