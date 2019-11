Parques del Río, la ambiciosa obra de Medellín con un futuro incierto

Parques del Río une a la ciudad, pero divide a la ciudadanía. Esa es la realidad de esta controversial obra, propuesta como el proyecto urbanístico más ambicioso en la historia de Medellín (más de 4 billones) y que según la alcaldía de Medellín, el próximo 31 de diciembre estará terminado en su primera etapa con la culminación de las obras en el lado oriental, la fase 1B.



Y mientras las obras arquitectónicas comienzan a tomar forma a lado y lado del río (85 por ciento de avance), su propósito y aún más, su futuro, no parecen tener claridad.

En total, el costo de Parques del Río, sumando ambas etapas, fue de más de 727.000 millones de pesos (289.500 en la 1A y 437.500 millones en la 1B), una millonaria suma que para los detractores, no es acorde al beneficio que trae.



Sin embargo, los defensores de la misma aseguraron que la impopularidad de Parques del Río se debe a problemas comunicacionales y a la falta de apropiación de la actual alcaldía.



Daniel Carvalho, urbanista y concejal de Medellín, aseguró que el proyecto nunca ha sido popular porque la ciudadanía no ha podido entender el propósito real de este.



“En parte por mala comunicación por quienes lo concibieron y en parte porque la información que no ha sido adecuada. Pero toma tiempo y necesita apropiación y ese ha sido un error de esta administración, el no apropiarse políticamente de Parques del Río”, expresó el corporado.

Parques del Río, el proyecto urbanístico más ambicioso en la historia de Medellín, estará terminado en su primera etapa con la culminación de la fase 1B el 31 de diciembre de 2019. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Aclaró que a esta obra la están mostrando como un proyecto de movilidad cuando en realidad es un proyecto de renovación urbana. Un propósito que no ha logrado cumplir,



Algo con lo que concordó Claudia Patricia Cuartas, directora técnica de Parques del Río, quien aclaró que la obra no se construyó para mejorar la movilidad “porque esta se dejó igual que como ya existía. Lo que estamos es generando espacio público y una integración de ambas partes de la ciudad a través del río, haciéndolo partícipe”.



Por su parte, Juan Pablo López, director de la Corporación Amigos Parques del Río, opinó que es notorio el descuido y la falta de gestión por parte de la administración Gutiérrez.



“Esta alcaldía siempre se opuso al proyecto. Incluso el proyecto estuvo parado unos cinco meses mientras buscaba una figura para detenerlo. Y el hecho que se demorará el doble del tiempo le hizo mucho daño al imaginario de las personas porque lo hace ver como si fuera un proyecto muy costoso, algo que no es así”, opinó el vocero.

López indicó que el proyecto se planteó para 22 meses, comenzando construcción entre marzo y abril del 2016, por lo que su entrega debería estar máximo para mediados del 2018, pero ya lleva más de 15 meses de lo que estaba presupuestado.



Esta situación, para él, es la principal causa de las adiciones presupuestales que encarecieron la obra.



En el tema de costos, la directora técnica del proyecto, expresó que la administración anterior contrató una parte del 1A y una parte del 1B. “Y lo digo así porque no se dejó contratado la construcción de los dos puentes peatonales que unen ambas fases, algo que es vital porque es la conectividad. Además, terminó costando más porque se firmó el acta de inicio sin tener el terreno listo para recibir el contrato de obra, si se hubiera tenido listo el traslado de redes la situación hubiera sido completamente diferente”, agregó Cuartas.

Precisamente, entre los cambios hechos por la alcaldía actual está el recorte del soterrado, la adecuación a los diseños arquitectónicos del parque y modificar la pendiente de la vía para que se adecuara al paso del futuro ferrocarril.



“Esto generó un mayor impacto vial pues cambió la rasante de la vía, lo que también cambia la rasante de los lazos de entrada y salida del soterrado y al tener esos cambios viales se generaron costos mayores y mayor tiempo, porque pasó de ser una rehabilitación de vía a un cambio de estructura”, aclaró la directora técnica del proyecto.



¿Entonces qué falta? Cuartas informó que los trabajos del urbanismo están prácticamente terminados y el tiempo que falta será para terminar e ir entregando los 10 lazos de conectividad vial. El último se entregará el 31 de diciembre.

El futuro

¿Se tendría que continuar Parques del Río? La arquitecta Cuartas no dejó sentada su posición, pero sí opinó que en su totalidad, el proyecto tiene un buen desarrollo y no dudó en que la etapa 1 va será muy productiva para la ciudad y será disfrutada a cabalidad por las personas.



Por su parte, el concejal Carvalho expresó que la ciudad no ha sido capaz de detonar la renovación urbana. “Por eso, el alcalde que venga tiene que fortalecer la Sociedad Parques del Río para que esta se dedique de detonar esta renovación y obtener recursos para obtener nuevas fases porque no vamos a tener en cada alcaldía 700.000 millones para llevarlas adelante”.



Algo que apoyó el vocero de la corporación Amigos Parques del Río, quien indicó dicha sociedad, conformada por el municipio de Medellín, EPM, ISA y el Metro, es el único vehículo que hay para darle continuidad y sostenibilidad al proyecto.

“Es muy importante que se potencie la sociedad y no veo al alcalde electo muy jugado con la idea de seguir con este proyecto a pesar de que una encuesta reciente dice que el 82 por ciento de la ciudadanía quiere que se continúe”, dijo López.



Para él, la ciudadanía todavía no dimensiona el impacto que tendrá la obra cuando se unan la etapa 1A y 1B recalcado que será la primera vez, en la historia reciente de Medellín, que se conectarán los dos lados de la ciudad de manera peatonal permitiendo que los habitantes de Laureles, San Joaquín y Conquistadores puedan caminar hasta el centro cívico de la ciudad y viceversa.



Sin embargo, aseguró, muchos de los habitantes del barrio Conquistadores ahora están viendo los beneficios del ya terminado sector 1A asegurando que “no es lo mismo vivir frente a una autopista que hacerlo frente a un parque. Falta poco para que comencemos a ver la dimensión completa que tendrá Parques del Río”, culminó López.

Parques del Río etapa 1, en cifras

En total, cuenta con 71.727 metros cuadrados de parque, sembraron 3.000 árboles e intervinieron 38,8 km de vías y construyeron más de 3,3 km. de ciclorrutas y más de 8 km. de senderos peatonales.



Cuenta, además, con dos soterrados: Uno de 460 metros en la etapa 1B, que tiene seis carriles (incluyendo el que será destinado para un sistema férreo) y otro de 392 metros.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10