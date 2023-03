El metro, el pueblito paisa, la comuna 13 y la plaza de Botero son algunos de los sitios turísticos más conocidos de Medellín, la segunda ciudad más grande del país.

Sin embargo, ir a alguno de estos lugares no es el único plan que se puede hacer en esta ciudad, ya que el parque del Norte de Medellín cuenta con varias atracciones que le harán vivir experiencias inolvidables. Estas son:



Una de las más conocidas es el kamikaze, una especie de martillo que da dos giros, el primero de 180 grados y el segundo de 360 grados. Para participar en el juego debe medir mínimo un metro con sesenta centímetros y ser mayor de 14 años.



También está Maui, una atracción que gira su cuerpo completo de adelante hacía atrás y viceversa. Las personas que miden más de un metro cuarenta pueden usarlo.

Por otro lado, si usted quiere disfrutar de un “buen chapuzón” en medio del calor de Medellín, la atracción Viaje al centro de la tierra es la indicada, pues en esta las personas se lanzan en una lancha que despliega desde la punta de montaña hacia una gran pista de agua. La altura mínima para participar es de un metro con veinticinco centímetros.



Para secarse después de haber participado en el viaje al centro de la tierra está Polar, una atracción en la que ocho personas se pueden lanzar desde altos rodaderos llenos de adrenalina o también Morgan, un barco que da giros de 180 y 360 grados.



No obstante, si se encuentra con niños puede montar en el tren iguana, los globos, el simulador fantasma, la jungla prehistórica o el recorrido por el avión del parque, ya que estas atracciones no son tan extremas en comparación a las mencionadas anteriormente.

Otras de las atracciones que le puede interesar a los niños son las pistas de carritos chocones llamadas crash y mini crash, los carros voladores y las pistas de carrera, pues para participar en estas atracciones deben medir entre ochenta centímetros y un metro veinte centímetros.

¿Cuánto cuesta el ingreso al parque?

El parque del Norte de Medellín ofrece diferentes brazaletes para que sus clientes puedan disfrutar de las atracciones, el primero es el brazalete extremo que tiene un costo de $38.700, el brazalete fusión $25.500, el brazalete aventura $29.500 y el brazalete solo ingreso $6.200, ya que solo ofrece la entrada al sitio sin el derecho a montar en ninguna atracción.



Cabe aclarar que el precio de cada brazalete varía de acuerdo con la cantidad de atracciones a las que se permite ingresar.

Horario del parque del Norte de Medellín

Este parque está abierto de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 5 p.m. y los sábados, domingos y festivos de 10:30 a.m. a 6 p.m. Por eso, prográmese y no pierda la oportunidad de conocerlo.

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS