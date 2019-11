Avanza obra de parque memorial, donde estaba edificio de Pablo Escobar

Una lona verde rodea el lote donde antes quedaba el edificio Mónaco, en el barrio El Poblado de Medellín, el lugar donde Pablo Escobar vivió con su familia y que fue demolido el 22 de febrero de este año, como parte de una estrategia de la administración municipal para acabar con uno de los símbolos que perduraban del exnarcotraficante.

Detrás de ella se desarrollan las obras del lugar que reemplazará la antigua edificación: el Parque Memorial Inflexión, en honor a las víctimas de la violencia generada por el Cartel de Medellín. Allí, 47 personas trabajan en la construcción para que pueda ser inaugurada en diciembre, como lo prometió la alcaldía.



De acuerdo con Nicolás Rivillas, subgerente de Diseño e Innovación de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad pública que lidera el proyecto, hay un 74 por ciento de avance en la obra, tras comenzar el 26 de junio pasado, con lo cual sí será entregada a final del año.



El funcionario explicó que las labores avanzan en los tres frentes del parque. El primero de ellos es Inflexión, el punto central y que se constituye como un muro interactivo para recordar a las víctimas que dejó la peor época de violencia de la capital antioqueña. Allí habrá una perforación por cada víctima, es decir, 46.612, y los ciudadanos podrán poner flores, velas y otros elementos.

El segundo es el Camino de los hérores, un sendero que permitirá la circulación de personas que se encontrarán monolitos con relatos de momentos violentos generados por la guerra del narcotráfico, entre los héroes serán recordados magistrados, políticos y periodistas que perdieron la vida en esa época.



El tercero es el Bosque de la resiliencia, que también dejará ver muros hechos con parte de los 2.346,20 metros cúbicos de escombros que quedaron tras demoler el edificio Mónaco.



En este bosque se tendrá una gran variedad de vegetación. Rivillas indicó que serán sembrados 70 de árboles de mayor dimensión, que compartirán espacios con especies de talla baja. En el sitio, se conservaron también los árboles que han estado allí por años.



Con estos frentes se podrá lograr la creación de los 5.165 metros cuadrados de nuevo espacio público, pues este parque estará abierto a la comunidad, reiteró el subgerente, quien añadió que en el desarrollo de las obras no se han presentado dificultades mayores ni problemas con los vecinos.

Justamente, María Marleny López, residente del sector e integrante de varios colectivos de El Poblado, dijo que hay muy pocas personas del barrio Santa María de Los Ángeles que no están de acuerdo con la construcción del parque, pues querían que allí se hiciera un hotel o un edificio residencial.



Sin embargo, aseguró, la mayoría espera que en diciembre les entreguen este espacio que les permite borrar del todo el viejo edificio de Pablo Escobar, que, para ellos, afeaba el sector, pues de su suntuosidad ya no quedaba nada y estaba carcomido por la intemperie.



“Desde el punto de vista del cerramiento de la obra, la organización, el aseo y el nivel de ruido no tenemos quejas, no nos ha parecido un proceso traumático. El 24 de octubre estuvimos en una reunión con la EDU y los contratistas y nos dijeron que el parque lo entregan en diciembre, pues ya pasó lo más difícil que era la recolección de escombros y la adecuación de los cimientos”, dijo López, quien agregó que esta semana se reunirá con otros residentes para crear un comité que les permita generar estrategias para apropiarse del parque, como la realización periódica de actividades culturales.

Al lugar siguen llegando extranjeros, aunque los guías turísticos les hablan de la construcción del parque en honor a las víctimas.

Pero también tienen la preocupación de que el sitio no se vaya a convertir en un foco de inseguridad para el sector, por lo cual también piden acompañamiento de las autoridades. Para la conformación del comité, afirmó López, habría participación de residentes de al menos 20 edificios aledaños.



Para ellos, la materialización de este parque significa también dejar atrás una cotidianidad con la que no querían vivir más: la llegada diaria de grupos de turistas de todas partes del país y el mundo escuchando a un guía hablar de la historia del narcotráfico, desde una mirada que, según lo consideran, privilegiaba la memoria de Escobar.



Por ello, apoyaron la decisión de que en el parque no se mantuviera la escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancur, que hizo a petición de Escobar, sino que se instalará una del artista Hugo Zapata.



Tanto interés despertaba el otrora lujoso blanco edificio de ocho pisos en el que vivió el exnarco, y que sobrevivió a dos bombas, que los días posteriores a su demolición llegaron varias personas a llevarse, como recuerdo, un pedazo de piedra o adobe de los escombros.



Del sitio, que estuvo avaluado en 5.000 millones de pesos y tenía 34 parqueaderos, 12 apartamentos, 2 piscinas y una cancha, han escuchado muchas historias, alimentadas también por las series de narcos. Hoy, la llegada de extranjeros y guías turísticos ha disminuido mucho, lo que es un gran alivio para los vecinos.

Sin embargo, no se ha eliminado del todo. Aunque no con la misma frecuencia, todavía es común ver guías rodeados de turistas que se paran fuera del área donde se adelanta la obra para contar que allí estuvo la edificación de Escobar. La diferencia es que el discurso ha tenido que cambiar y se les escucha contar que se espera levantar el parque en honor a las víctimas.



Así lo confirmó Lía Joya, una hondureña que visitó Medellín y no dudó en pagar uno de los llamados ‘narco tours’. El jueves pasado, ella se empinaba para alcanzar a tomar fotos del lugar, aunque hoy solo luzca como una obra cualquiera. La guía turística les explicaba a ella y a otros extranjeros sobre la demolición del Mónaco y la llegada del parque memorial.



“Pagué este tour porque siento que es parte de la cultura colombiana, aunque cuente el lado negativo sobre lo que algún tiempo fue muy conocido, quisimos venir a entender cómo se movían las cosas. Nos dijeron que antes esta era la casa de Escobar y que están cambiando el sitio por un lugar en homenaje a las víctimas. Al final, este sitio es parte de la historia del país”, dijo la turista.

Entre tanto, Rivillas detalló que se ha ejecutado más del 70 por ciento de los 5.900 millones de pesos que se tenía presupuestado costaría la obra.



Sobre este tema, la Veeduría Ciudadana mantiene sus reparos, pues sus integrantes consideran que no ha habido claridad sobre el costo real del proyecto y que desde que se planteó la implosión se han entregado varias cifras, que oscilan entre los 2.000 y los 9.000 millones de pesos.



Zaira Agudelo, integrante de la Veeduría, sostuvo que este no es el único problema que le ven al proyecto. Para ellos, se trata de una obra improvisada que no estaba incluida en el Plan de Desarrollo de la actual administración, por lo cual ha sido complejo hacerle un seguimiento real.



Consideran que muestra de esta improvisación es que tuvieron que incluir el proyecto en un programa llamado ‘Parques para vos’, pero que no se acoge completamente al objetivo de este, que está más relacionado con el mejoramiento y mantenimiento de parques ya existentes.

En el último pronunciamiento que hizo la Veeduría, indicaron que ‘Parques para vos’ “presenta una sobreejecución alarmante: tenía aprobados 24.650 millones de pesos, y registra en la actualidad una ejecución del gasto de $128.704 millones de pesos a 2018, es decir, más de 5 veces lo presupuestado. Esto genera más preguntas: ¿De dónde salieron los 104.000 millones adicionados a este proyecto?”.



Agudelo precisó que parte de estos sobrecostos podrían deberse a la adición del parque memorial, que no cabía en dicho programa. En vista de las dificultades que han tenido para hacer control de esta obra por no estar en los planes oficiales como el Plan de Desarrollo, la Veeduría ha tenido que recurrir a derechos de petición, pero aseguran que no han recibido información completa y clara.



“A pesar de que hemos enviado derechos de petición desde el 5 de febrero, hasta hoy no hay claridad de muchas de las preguntas sobre el parque memorial”, puntualizó Agudelo.

