Pequeños y medianos empresarios expresaron su respaldo al Grupo Éxito

Desde la Promotora de Comercio Social, una entidad sin ánimo de lucro conformada por pequeños y medianos empresarios, se envió una carta dirigida a Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente del Grupo Éxito, para expresar su apoyo y respaldo tras las noticias falsas que circulan en redes y que señalan que un almacén de esta cadena, ubicado en Cali, se "convirtió en un centro de torturas" en el marco de las protestas del Paro Nacional.

"En este difícil momento, manifestamos nuestro respaldo al Grupo éxito y el buen nombre de una empresa que siempre ha trabajado por el desarrollo del país, dinamizando la economía, generando empleos y permitiendo el crecimiento de diversas compañías (...). Cuente con nosotros y tenga la certeza que nuestro llamado es que nos permitan seguir trabajando por el bienestar colectivo", describe la misiva firmada por la directora ejecutiva de la entidad, Diana Benjumea López, y por Darío Jaramillo Velásquez, presidente de la junta directiva de la misma.

En días pasados el Grupo Éxito, por medio de un comunicado, rechazó rotundamente las acusaciones que se han hecho en redes sociales en las que se señala que el almacén de Simón Bolívar, ubicado en Cali, se haya vuelto un "centro de torturas" y reveló que desde el pasado 20 de mayo los órganos de control han podido visitar el lugar para que constaten que dichas acusaciones carecen de fundamento.

"No se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios", se lee en uno de los apartes del comunicado.



Asimismo, agregó que desde el pasado jueves la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, luego de visitar las instalaciones, expresaron públicamente que evidenciaron que allí no se presentaron situaciones de este tipo.



El personero de Cali, Harold Cortés, dijo -por su parte- que "se presentó en las redes una desinformación que genera pánico y temor en la ciudadanía, esto no se trataba de un centro de torturas porque así lo hicieron ver desde el comienzo, que en el sótano del Éxito se estaban instalando o estaba instalado un centro de torturas por parte de la Policía y esto fue desmentido".



Gracias a oportuna intervención de gestores de diálogo se evita, sin necesidad de intervención policial, que manifestantes ataquen sede de @almacenesexito en las Américas.



Sin embargo, las acusaciones siguen circulando por redes sociales y algunos han intentando atacar a los almacenes. En la tarde de este miércoles, el secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez informó a través de su cuenta de Twitter que gracias a la oportuna atención de los gestores de convivencia del Distrito se evitó que varios manifestantes atacaran el almacén Éxito de Las Américas.



ELTIEMPO.COM

