Oración por ella y los estudiantes que la acompañaban en el salón de clase de la Institución Educativa Rural Morelia de Concordia cuando comenzó un tiroteo en la parte externa, fue lo que alcanzó a pedir una maestra a través de un mensaje de voz.

“En este momento estamos aquí encerrados, ya se agarró la balacera, estamos aquí en la escuela encerrados. Oren mucho por nosotros que estamos aquí. No se vayan a venir”, dice parte del audio.



El tiroteo, explicó Carlos Gustavo Quijano Restrepo, alcalde del municipio, fue perpetrado por presuntos gaitanistas en el marco del paro armado decretado hasta el próximo lunes.



“En la mañana pasaron por momentos muy difíciles tras escuchar alrededor de la institución educativa varias ráfagas al aire de unos bandidos que, presuntamente, en el marco del paro nacional de esta estructura criminal del ‘clan del Golfo’, perpetraron en esta zona occidental del municipio”, dijo Quijano.



Ante lo ocurrido se decretó un toque de queda diario de 9:30 p.m. a 5:00 a.m. y se prohibió la circulación de motocicletas entre las 6:00 p.m. y 5:00 a.m. de cada día.



La Fuerza Pública está haciendo acompañamiento en el casco urbano para garantizar el normal funcionamiento del comercio.



MEDELLÍN

