Paro nacional: así recibió Medellín a la minga indígena

En chivas llegaron los dos primeros grupos de la minga indígena a Medellín, los cuales harán una serie de manifestaciones como parte del paro nacional.



Hacia las horas de la noche del lunes y en la madrugada del martes arribaron los indígenas escoltados por policías y ya se encuentran en el en el coliseo Carlos Mauro Hoyos, en inmediaciones al aeropuerto Olaya Herrera, al suroccidente de la ciudad.



(En contexto: Por incitar violencia, Quintero pide suspender Twitter de El Patriota)

“Vamos a marchar en paz, para eso tenemos a nuestra guardia indígena y queremos invitar a la sociedad para que nos escuchen, nos acompañen a esta marcha pacífica, no queremos la guerra, estamos cansados de la guerra tanto en nuestros territorios como acá en la ciudad que nos viven estigmatizando como guerrilleros”, comentó Víctor Peña, cacique mayor del pueblo Zinú de Medellín y el área metropolitana.



Por su parte, Edwin Sinigüí, Consejero de la OIA, dijo la minga será pacífica. “No venimos a bloquear, no venimos a ser vándalos como nos están llamando hoy. Venimos desde diferentes partes que hay en Antioquia y no venimos a hacer conflicto”, agregó.



Sobre las peticiones en las jornadas de protesta que hará la minga, Sinigüí dijo que: “pedimos buena salud, educación, territorios dentro de nuestras comunidades, registros de nuestros cabildos a nivel de Medellín y a nivel de Antioquia”.



(Le puede interesar: Sigue el toque de queda nocturno en Antioquia)

Siguen llegando las chivas de la Minga Indígena del suroeste de Antioquia a la ciudad de Medellín.💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻pic.twitter.com/HfLu8d7Obc — Derli López (@derlilopeza) May 18, 2021

La minga Indígena de Antioquia llega a la ciudad de Medellín escoltada por la policía de Medellín pic.twitter.com/UP3XdKF2tz — Comunicando Belén (@comunicandobel) May 18, 2021

Según informó la Alcaldía de Medellín, arribarán a la ciudad entre 300 y 400 indígenas y para esto se dispuso a este coliseo como albergue con todas las medidas de bioseguridad, así como el acompañamiento de la Secretaría de la No-Violencia y la Gerencia de Etnias.



“Los pueblos indígenas vienen a Medellín a traer un mensaje de reconciliación y paz, y bajo la normatividad internacional y la Constitución de 1991, desde la Alcaldía de Medellín trabajamos para brindar reconocimiento, garantías y no estigmatización en su agenda por la ciudad”, dijo el secretario de la No-Violencia, Juan Carlos Upegui.



(Le sugerimos leer: Atacan a golpes a profesor en Antioquia que apoya paro nacional)



Durante este martes llegarán más indígenas que se desplazarán principalmente del Suroeste antiqueño pero también de otras subregiones como el Occidente, Bajo Cauca y el Urabá antioqueño.



Aún la OIA no ha informado el itinerario de manifestaciones que harán durante esta semana en la capital antioqueña.



MEDELLÍN

