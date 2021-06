Parque de la Resistencia, el centro del Paro en Medellín

En 2003 en el norte de Medellín nació el parque de los Deseos, un lugar dedicado para el avistamiento de las estrellas desde el planetario que lo custodia o para ver películas en su gigantesca pantalla al aire libre. Ha sido lugar de encuentros y actividades culturales pero ahora, 18 años después, el lugar se transformó y desde hace un mes es llamado por muchos como el Parque de la Resistencia.



Un grafiti pintado con los colores de la bandera colombiana, identifica a este lugar, hoy epicentro de las marchas y manifestaciones en Antioquia en medio del paro nacional.





“Claramente constituye un lugar de epicentro de movilización pero también es que se constituye como un símbolo de encuentro para la discusión y la movilización política”, cuenta Hami Gómez, representante estudiantil de la Universidad Nacional sede Medellín.



Este parque ahora está decorado por un sinnúmero de grafitis y dibujos en contra del Gobierno Nacional, algo que nació con el descontento por una fallida Reforma Tributaria y que muestran otros inconformismos.



‘Tombos violadores’ y ‘Nacer en Colombia es una muerte anunciada’ son algunos de los mensajes plasmados en el concreto de este lugar que por lo general es el punto de partida o de llegada de las constantes marchas de los últimos 30 días en la capital antioqueña.



Para Hami, desde 2018 el parque se volvió en el epicentro del inconformismo con el Estado. Ese año, el movimiento estudiantil colombiano libró una batalla por más recursos hacia las universidades públicas, por lo que también hubo marchas y un paro de casi tres meses.



Pero lo sucedido desde abril de 2021 le cambió la cara a lo que anteriormente era un sitio público con un tinte más científico con el avistamiento nocturno de estrellas promovidos desde el planetario municipal, los conciertos que se emiten desde la Caja de la Música, las tertulias entre amigos, la presencia de la comunidad LGBTI, y los niños y familias que van a pasar un rato agradable en unos chorros de agua que salen de cuando en cuando en una de las zonas de los Deseos.



Ahora, hay lucha y activismo, y llegaron más inquilinos pero esta vez en nombre de la resistencia.





Los grafitis de este parque muestran el descontento de los manifestantes. (Toma aérea) Foto: Jaiver Nieto

Hernán Darío Gil, filósofo y antropólogo del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) dice que el parque se transformó al ver lo que sucedía en el sur del país o en Bogotá, en donde también hay epicentros del paro.



Sobre lo es el lugar hoy afirma que “es una utilización muy comunitaria, que eso es lo que hay que resaltar en ese espacio porque hay otros espacios en Medellín que realmente no son tan comunitarios (…) es un parque en donde yo puedo reconocer al otro y por eso aparece la cultura y el arte como una posibilidad del reconocimiento del otro”.



El profesor se cuestiona por qué la comunidad no tomó un lugar más grande como parques del Río y sostiene que a la gente le gusta estar rodeada de las instituciones, como ocurre con los Deseos, que está en medio de la estación Universidad del metro, la Universidad de Antioquia, la Clínica León XIII, el Parque Explora y el Jardín Botánico.

Jaime Montoya, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) de Antioquia, ha estado también en este parque y reconoce que son los jóvenes los que más han impulsado las movilizaciones, sobre todo en este parque de la Resistencia.



Allí también, como él lo explica, se han venido realizando con las llamadas ‘Asambleas populares del Valle de Aburrá’ en donde la comunidad se está reuniendo recopilando sus problemáticas locales y haciendo un pliego de peticiones que le harían al Gobierno Nacional en caso de un encuentro o negociación.



En la más reciente, varios se reunieron allí para expresar, entre otras consideraciones, que no están de acuerdo con la represión policial, reclamaron la falta de oportunidades y muchos dijeron no sentirse representados con el Comité del Paro que se encuentra en Bogotá.



“Este fenómeno como el paro nacional hace que mucha gente, con los cuales nunca se ha tenido ningún contacto y que carecen de algún tipo de organización, se organice, que nombren sus propios veceros para que también entren en las negociaciones”, detalla Montoya.





Al parque de la Resistencia han llegado personas de distintas organizaciones y colectivos, cada una ha expresado un inconformismo hacia el gobierno Nacional. Foto: Jaiver Nieto

Sin embargo, las noches allí tienen otra realidad. Ya se han registrado casos de enfrentamientos entre manifestantes de la llamada primera línea y el Esmad, sobre todo en cercanías de la calle Barranquilla. Para esto, allí trabaja de manera voluntaria un equipo médico, conocido como el Bloque Popular de Salud, que brinda auxilio a los heridos o afectados por gases lacrimógenos. Desde allí también se ha venido denunciando el exceso de la fuerza policial.



“Nos financiamos y dotamos mediante aportes provenientes de organizaciones como la asamblea de profesores de la Universidad de Antioquia, la comunidad en general, colectivos internacionales, recursos familiares y gastos de bolsillo propio. Ante algunos señalamientos, hacemos un llamado a desescalar el discurso y las acciones, no estamos en un escenario de guerra, no formamos parte de bandos, somos colombianos atendiendo a colombianos, unos que se manifiestan, otros que portan un uniforme de la Fuerza Pública”, explicó esta misión médica en un comunicado.



Por ahora, los Deseos o la Resistencia, como cualquier lo quiera llamar, sigue siendo el sitio para expresar un grito de inconformismo. Allí ya han llegado actores de teatro, músicos, universitarios, trabajadores y todo tipo de personas a seguir alzando su voz en una lucha que ellos consideran que no ha parado.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TIWTTER: @davidcalle1

