Lo que comenzó con un anuncio de 'paro minero indefinido' bajo una protesta pacífica, ha llegado a más de 13 días de zozobra, miedo y hechos de vandalismo que empañaron las peticiones iniciales de formalidad de los mineros artesanales, como ellos se denominan.

Ambulancias y peajes quemados, una estación de policía y la alcaldía vandalizadas dos muertos y 25 heridos, ha dejado una serie de hechos violentos que han sucedido en medio del llamado paro minero en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha insistido en que la protesta está infiltrada por el ‘Clan del Golfo’ quienes serían las manos criminales detrás de los hechos de vandalismo que se han registrado.



E incluso, dijo que estaría reclutando jóvenes, sacándolos de sus casas para que participen en las protestas.



Aunque el comité de paro ha rechazado esta afirmación, tras los hechos recientes, Saúl Bedoya, vocero del comité pro Paro Minero, le dijo a EL TIEMPO que “hay tantos actores inmersos con distintos intereses” en medio de este paro.

Los mineros que iniciaron este paro que anunciaron como indefinido, están concentrados en el coliseo del municipio de Caucasia en Antioquia, desde donde esperan que se reanuden los diálogos que fueron suspendidos el pasado 9 de marzo.



“Estamos en ese pacto, cuando desescalamos de alguna manera la protesta pacífica para desligarnos, desmarcarnos, de esos hechos aislados y aunque hayamos corrido el riesgo de visibilizarnos un poco menos pero la idea es darles un parte seguridad e inspirar confianza de la comunidad de que venimos a lo que venimos no a los que las redes o medios transmiten. Es un escenario complejo y nos mantenemos en el coliseo y en otros puntos de otros municipios donde estamos haciendo lo mismo”, indicó el vocero.



El comité ha dejado claro que insisten en el diálogo para que haya una concertación sobre las peticiones de ellos, de la cual, la principal radica en que el gobierno le quite la potestad a la policía de quemar maquinaría amarilla que es utilizada para la minería informal e ilegal.



“Para quienes sabemos darle lectura a los términos sintetizados, yo pienso que estamos más cerca que cuando empezamos”, dice Saúl, vocero del paro.



Y agregó que, “el gobierno ha dejado, a través del presidente Gustavo Petro, un escenario de voluntad donde está presto a escuchar la mesa. Se nos rumoró que iba a estar en Caucasia pero parece ser que solo es un rumor pero que ahora en concreto se está dando la estructura protocolaria de cómo acercarnos a la casa de Nariño”.



Sobre el vandalismo

Respecto a los hechos de vandalismo que han empañado esta protesta, Saúl indicó que “acá hay que asumir una responsabilidad moral y qué mejor que unirse al dolor y la angustia, que mejor que en esa cortesía de formalidad, decirle a la opinión pública que lo lamentamos, muchas veces las palabras no llenan de solución pero, hombre, yo se que le estoy hablando a un pueblo civilizado, sensible en el contexto de la complejidad donde hay tantos actores inmersos con distintos intereses”, dijo el vocero.



El vocero reiteró que lamentan lo sucedido con los hechos de vandalismo.



"Si algo me puede permitir la sociedad es de expresarle que lo lamentamos pero en ningún momento fueron nuestras directrices, en ningún momento fue lo que se quiso de nuestra parte, por eso lo rechazamos, nos desmarcamos y nos desligamos de esos hechos desobligantes, de estos accionares vandálicos, las vías de hecho lo que genera es un caos de incertidumbre y de ahí la importancia de acudir al derecho de la protesta pacífica", enfatiza.



Las razones de la protesta

El minero hace un llamado para que desestigmaticen las razones por las que ellos están protestando.



"No se los estigmatice a nosotros como que acá estamos porque se nos reventaron dos o tres dragas y entonces salimos, no, la motivación que acá nos tiene es la del señor ministro de Defensa que en su momento en un consejo de seguridad el 17 de febrero dijo que no iba a descansar hasta no acabar con toda la maquinaría amarilla. En esa sí nos paramos en la raya y la defendemos porque sabemos que dependemos de ella. Si no hay maquinaria amarilla en el territorio en cualquier proyecto, se cae, es fracasado", explican.



Los mineros seguirán concentrados en el coliseo desde donde esperan que el Gobierno Nacional se vuelva a sentar con ellos, e incluso, no descartan poder ir a Bogotá para sentarse con el presidente y por ende, efectuarán una caravana desde Caucasia hasta Tarazá a las 9 de la mañana de este miércoles 15 de marzo, como ‘retoma de los plantones y protestas pacíficas’, dicen en un comunicado.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA EL TIEMPO