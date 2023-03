Aunque la Gobernación de Antioquia organizó una caravana para llevar alimentos y productos de primera necesidad a municipios del Nordeste antioqueño, así como el traslado en helicóptero de paquetes alimentarios a Caucasia, en otras localidades hay personas que no han dejado de comer por los bloqueos y el paro minero que ya cumple 10 días.

Este es el caso de algunos habitantes de Tarazá, primer municipio del Bajo Cauca antioqueño que hay sobre la troncal de Occidente.



En esta población en los últimos días han ingresado tres camiones (dos de verduras y uno con víveres) para abastecer a toda la comunidad.



“Hay gente que ya está aguantando hambre, hay gente que no tiene la posibilidad de abastecerse y ya están en las casas sin que comer. Son gente que trabaja el día a día, que no tienen la posibilidad de abastecerse a la medida de esta situación”, dice Álex Vitar, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Tarazá.



Según cuenta, en unas tiendas hay algunas reservas que, si se siguen presentado los desórdenes de las últimas horas, estas podrían tomar la decisión de no abrir, situación que agudizaría la crisis.



Un habitante de la zona rural contó que para conseguir un poco de legumbres, fue necesario pedirle el favor un vecino, pues los mototaxistas no están trabajando y son ellos quienes los transportan hasta el casco urbano.



Los barequeros, asegura, hacen parte de los ciudadanos que peor la están pasando con esta situación.



“A los barequeros en cuanto a comida les está yendo muy mal. Se levanta tipo 5 de la mañana, van y sacan su oro, y a las 10 de la mañana están en las prenderías vendiéndolo para de ahí sacar para comer, pero en este momento no pueden hacerlo”, explicó.



Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Tarazá piden a los líderes del paro y al Gobierno Nacional regresar a la mesa de diálogo para encontrar una salida concertada a lo que está pasando.



MEDELLÍN

