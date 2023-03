Tras suspenderse la mesa de diálogo que adelantan autoridades nacionales y departamentales con el comité pro para minero del Bajo Cauca, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que se levantaron el 80 por ciento de los bloqueos que obstruían los municipios de la región.



(Lo invitamos a leer: Paro minero: cierran mesa de diálogo y se inicia despeje de bloqueos con Policía)



Esto luego de que, tras finalizar la mesa de diálogo que se adelantó este viernes en Caucasia, el Gobierno Nacional ordenó la intervención de la Fuerza Pública para levantar los puntos de bloqueos que afectaban a municipios del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia y sur de Córdoba.

"Se logró un avance significativo este viernes. Los representantes mineros declararon que se apartaban de las manifestaciones violentas y que se recluían en unos puntos de diferentes municipios para continuar allí concentrados. Esto mientras que gobierno nacional, departamental y alcaldías avanzamos en la decisión recuperación de las vías que estaba obstruidas y hacer una presencia preventiva allí y en los casos urbanos de los municipios", dijo Gaviria en la noche de este viernes.



En estas poblaciones se registraron desabastecimiento de víveres y medicamentos. Además, en algunos casos, se denunció que las caravanas humanitarias no estaban pasando por los puntos de bloqueos. Centros médicos en Caucasia y El Bagre declararon alerta roja hospitalaria y suspendieron la prestación de servicios.

Así es, Presidente. Hicimos todo lo posible por continuar la mesa de diálogo social que mantuvimos varios días. Ante el bloqueo persistente nos levantamos porque hoy es imperativo llevar comida y medicinas a la población. https://t.co/Z5HHJ0GW8h — Alfonso Prada (@alfonsoprada) March 10, 2023

La Policía Nacional confirmó procedimientos simultáneos y masivos en puntos críticos del Bajo Cauca y sur de Córdoba para levantar los bloqueos. Los operativos se adelantaron por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.



"Con estas intervenciones se garantiza la movilidad, frente a la perturbación del transporte terrestre, habilitando la movilidad de personas, alimentos, medicamentos y el transporte en general", aseguraron desde la Policía.



(Le puede interesar: Se registran disturbios entre mineros y el Esmad en Buriticá, Antioquia)



El gobernador indicó que están evaluando cómo avanzan estas labores para continuar con la mesa de diálogo, al menos, en lo que respecta a la Gobernación.



"Vamos a evaluar cómo avanzan las labores de prevención de cualquier disturbio. Con respecto a cualquier posibilidad de diálogo, en cuanto al gobierno departamental, revisará que se desliguen de las acciones violentas y obviamente que el territorio esté libre de las amenazas e intimidaciones de los últimos días", agregó Gaviria.

Paro minero: cierran mesa de diálogo e inicia despeje de vías con Fuerza Pública. Detalles: https://t.co/KtPo5KeeV0 vía @ELTIEMPO pic.twitter.com/s1PLSDFvQ1 — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) March 10, 2023

Durante la reunión de este viernes, los voceros del comité de paro le hicieron una propuesta a los delegados del Gobierno Nacional para permitir que la protesta continúe hasta que se logre la instalación de una mesa técnica para solucionar el problema de la minería ilegal en el Bajo Cauca.



"Solicitamos que se nos ayude y se nos garantice escuchar ahí, porque la idea es ser visibilizarnos pacíficamente. No hacemos parte, no aceptamos y rechazamos todo bloqueo. No es cuestión de nosotros", le dijo a EL TIEMPO Saúl Bedoya, vocero de los manifestantes.



Y agregó: "La propuesta consiste en entrar en un desescalamiento de la protesta, donde seamos desligados de esos hechos desobligantes, con tal de poder negociar en medio de la protesta pacífica".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Según el líder de la protesta, la idea es que se puedan identificar a las personas que están bloqueando las vías, para que la Fuerza Pública investigue e intervenga. Para esto, los manifestantes se concentrarán en 10 puntos a lo largo de la región.



Estos son: en Caucasia, en el sector del coliseo cubierto; en dirección a la costa, en Campo Alegre, el puente de San Jorge y Puerto Libertador; y hacia el interior de Antioquia, en Jardín, Guarumo, Tarazá, El Doce, Puerto Valdivia y Valdivia.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com