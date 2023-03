En la plazoleta de la Libertad, en la Alpujarra, se reunieron en la tarde de este lunes cientos de personas —en su mayoría funcionarios de la Gobernación— para rechazar los actos violentos que ha tenido lugar en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta del llamado paro minero que ajustó 12 días este 13 de marzo.



En el evento participó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien hizo un llamado para rechazar los ataques a la misión médica y los problemas de desabastecimiento que ha sufrido la población de seis municipios del Bajo Cauca.

Además, también se reunieron alcaldes de municipios de Antioquia, secretarios de despacho y representantes de los municipios afectados.



"Este es un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la población del Nordeste y Bajo Cauca. Acá la consigna es que no están solos. Por otro lado, es un rechazo a la violencia, venga de donde viniere. También dejo el mensaje de que aquí no hay estigmatización a los mineros, queremos legalizarlos y formalizarlos, que se conviertan en protectores de las riquezas ambientales" dijo Gaviria.

El gobernador Aníbal Gaviria encabezó el acto simbólico. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

A la fecha, el llamado paro minero en el Bajo Cauca deja un saldo de 25 personas heridas y dos muertas por los desmanes y enfrentamientos con la Fuerza Pública. Además, se reporta el desabastecimiento de víveres y disminución de algunos medicamentos en hospitales de la subregión.



Los miembros del sector salud han exigido la protección y el respeto de la Misión Médica para el traslado de pacientes —dos ambulancias fueron quemadas el fin de semana— y la movilización de caravanas humanitarias con insumos para la atención de los pacientes.



En el acto también participaron un grupo de mineros informales del Bajo Cauca quienes pidieron que no se les estigmatice. "No tenemos otra economía en el territorio, hoy queremos que lleven economía para que la gente pueda vivir. Si se acaba la minería, se acaba la minería. Hoy no hay de qué vivir en el territorio", aseguró Duván Álvarez, minero de Taraza.



Álvarez dice que son más de 20.000 mineros son los que han salido a las calles a pedir que no se queme la maquinaria por parte de la Fuerza Pública.

Duván Álvarez, minero del Bajo Cauca, exigió respeto por la minería informal. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Queremos que nos formalicen, somos capaces de reforestar, pero nosotros no tenemos con que pagar una licencia. Si una multinacional lo pudo hacer, por qué nosotros no lo podemos hacer", agregó el minero.



Al final del evento, cuando todas las personas ya se habían ido, el gobernador Gaviria fue a escuchar los reclamos del grupo de mineros —unos diez— liderados por Álvarez.



El diálogo se convirtió en un rifirrafe entre el mandatario y el minero por el punto que no ha permitido levantar el paro. El gobierno pide que se levanten los bloqueos, mientras que los mineros exigen que se detenga la quema mientras avanza la mesa técnica.



Luego, Álvarez le pidió a Gaviria que no estigmatice a los mineros por relacionarlos con el 'clan del Golfo' y el gobernador le dijo mentiroso al contestar que nunca había dicho eso.



Al final, el mandatario dijo que se podían hablar las cosas como lo estaban haciendo en ese momento pero no a través de las vías de hecho. Y Álvarez le respondió que la minería es el sustento miles de personas en el Bajo Cauca.



MEDELLÍN

