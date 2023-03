El llamado paro minero en el Bajo Cauca ajustó este jueves, 9 de marzo, 7 días de bloqueos en 15 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Alcaldías locales y personerías han alertado sobre el desabastecimiento de víveres y bienes de primera necesidad en la región y por eso han pedido soluciones al Gobierno Nacional.



(Lo invitamos a leer: Aníbal Gaviria: 'No es un paro minero; es orquestado por el Clan del Golfo')



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que no se trata de un paro minero, sino de un 'paro draguero' y que detrás de la protesta estaría el 'clan de Golfo'. La organización, al parecer, ha intimidado a comerciantes y pobladores de la zona a través de mensajes de WhatsApp.

Por su parte, el vocero del comité pro paro minero, Saúl Bedoya, ha rechazado las afirmaciones del mandatario departamental al afirmar que "el término generalizado enciende, hay que mermar el combustible. No aceptamos esa estigmatización".



(Le puede interesar: ¿Por qué 24 de cada 100 medellinenses no pueden comer tres comidas al día?)



En busca de una solución que permita levantar los bloqueos, en las últimas horas se han adelantando dos reuniones de alto nivel en Medellín y Caucasia entre miembros del Gobierno Nacional; autoridades civiles, militares y policiales de la región y representantes de los mineros.

Facebook Twitter Linkedin

El martes pasado se realizó una multitudinaria caravana por parte de los mineros que salieron rumbo al puente de San Jorge, en La Apartada. Allí, la Defensoría evitó confrontación con comerciantes. Foto: Cortesía

Hacia el final de la tarde del 8 de marzo, aterrizó en la capital de Antioquia una comitiva presidida por los ministros de Interior, Alfonso Prada; Defensa, Iván Vélasquez, y Ambiente, Susana Muhamad para reunirse con el gobernador Gaviria y su equipo de gobierno.



En el encuentro también participaron el comandante general de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo, y el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria.



Durante la jornada, que se extendió hasta altas horas de la noche, se hizo una exposición detallada de los hechos y las acciones que ha adelantando el gobierno departamental con relación a la minería ilegal en el Bajo Cauca. También se recibió reporte de la mesa que, paralelamente, se llevó a cabo en Caucasia.



(Además: La compleja situación de comunidad indígena del Chocó en las calles de Medellín)



Allí un grupo de viceministros se reunió desde las 11 de la mañana y por más de 7 horas con representantes del comité pro paro minero en busca de una concertación. Al final del encuentro, no se arrojaron resultados y una fuente enterada le dijo a este diario que aún no hay acuerdo sobre el denominado 'punto inamovible' de los mineros.



Se trata de la suspensión del decreto que estipula la destrucción de maquinaria pesada que se usa en la exploración de minerales sin las respectivas autorizaciones. El comité busca que la medida sea temporal, al menos, mientras los mineros regresan al territorio y se instalan las mesas técnicas para la creación de un Distrito Minero en el Bajo Cauca.



Para discutir este punto, a partir de las 10 de la mañana se reanudará el diálogo entre las partes en el Batallón Rifles. Allí se presentará una propuesta por parte del comité, que esperan sea escuchada por los propios ministros que estuvieron en Medellín.



En caso de no llegar a un acuerdo en el transcurso del día, se exigirá la presencia del presidente Gustavo Petro.

El ministro @alfonsoprada llegó hoy a Antioquia para atender la situación de orden público que está generando el #ParoNacionalMinero en distintas zonas del país. En Medellín, estuvo reunido con el gobernador @anibalgaviria y los ministros de la delegación del Gobierno. pic.twitter.com/3R5qq2Y1TM — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 9, 2023

Antes de la reunión con el gobernador, el Ministerio del Interior difundió un comunicado en el que rechazó los actos de violencia en medio de la protesta social y explicó los puntos del diálogo.



"El primer punto de la agenda que ha propuesta el Gobierno es hacer un balance y una acción inmediata que permita atender humanitariamente a las poblaciones para evitar desabastecimiento de alimentos o de medicamentos", dice el comunicado.



La Personería de Caucasia se pronunció en el mismo sentido en la noche de este miércoles y pidió al comité garantizar un corredor humanitario para el abastecimiento de alimentos para la población. Eso sí, destacó la voluntad de los organizadores para disponer de las condiciones que permitan dar el corredor.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Onaldo Córdoba, defensor del Pueblo en el Bajo Cauca, resaltó en días anteriores que hasta el momento la protesta ha sido pacífica.



"Los corredores humanitarios se han cumplido, las manifestantes han sido respetuosos. En los brotes de vandalismo, las personas que han sido capturadas no pertenecen a los mineros. Son muchachos que aprovechan la situación para hacer desorden", afirmó Córdoba a EL TIEMPO.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com