"La reunión comenzó en medio de un clima conciliador", así describió el vocero del comité pro paro minero del Bajo Cauca la mesa de diálogo que se reanudó en la mañana de este viernes entre el Gobierno Nacional y los manifestantes que ajustaron 8 días de protesta.



(Lo invitamos a leer: Cerdos muriéndose de hambre y transporte con pérdidas, secuelas del paro minero)



El encuentro tuvo la intermediación de representante de la iglesia Católica y contó con la participación del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; cinco viceministros de las carteras de Interior, Defensa y Ambiente; la Defensoría del Pueblo; agremiaciones sociales; alcaldes y personeros locales.

A pesar de las discusiones que se dieron durante el encuentro, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo a través de un trino que: "La mesa de concertación con los miembros del paro se cierra, la Fuerza Pública inicia desbloqueo de vías. Los manifestantes se concentran para protección del Estado".



(Lo invitamos a leer: Se registran disturbios entre mineros y el Esmad en Buriticá, Antioquia)



Al término de la reunión, que duró toda la mañana de este 10 de marzo, el vocero de los mineros, Saúl Bedoya, dijo en una declaración a medios que la mesa minera sale con la mejor de las voluntades para avanzar en un desescalamiento de la protesta y así demostrar que es pacífica.

La comunidad de la Apartada, se une a la policía para ayudar a despejar las vias. pic.twitter.com/o1AjR0RKiU — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2023

Eso significa que los mineros se concentrarán en los puntos previamente definidos en cada uno de los municipios del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Y enfatizó en que "los bloqueos no son nuestros".



La Policía Nacional, por su parte, confirmó procedimientos simultáneos y masivos en puntos críticos del Bajo Cauca y sur de Córdoba para levantar los bloqueos. Los operativos se adelantaron por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.



"Con estas intervenciones se garantiza la movilidad, frente a la perturbación del transporte terrestre, habilitando la movilidad de personas, alimentos, medicamentos y el transporte en general", aseguraron desde la Policía.



El presidente de la República, Gustavo Petro, además, publicó imágenes de la presencia de la Fuerza Pública en los diferentes puntos de los bloqueos.

Liberar el bajo Cauca para que nazca la democracia y la libertad. pic.twitter.com/NfqGtzfd4r — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2023

En la reunión, los representantes pidieron la presencia de los ministros en la mesa de diálogo que se realiza en Caucasia, pero los funcionarios, por su parte, permanecieron en Medellín.



Desde el gobierno aseguraron que viajarán al Bajo Cauca en cuanto se levante la protesta y los bloqueos, condición que no fue aceptada por los mineros, al reiterar que se trata de una protesta pacífica. Por eso, pidieron que se les desligue de las acciones de vandalismo que se han presentado en la región en los últimos días.



"Ellos toman la decisión respetuosa de levantarse de la mesa y dijeron que cuanto antes estarán dando el nuevo llamado para que se reanuden los diálogos, porque la mesa se mantiene", dijo Bedoya.



De esta manera, el representante hizo un llamado a los mineros para que se dirijan a los puntos definidos mientras continúa la manifestación y avanza los operativos de la Fuerza Pública.



Previamente, el presidente Petro trinó en su cuenta de Twitter que no permitirán la operación de grandes dragas de minería ilegal.



"El punto central de la negociación del paro minero no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO", escribió Petro.

El punto central de la negociación del paro minero no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2023

Se espera que en las próximas horas, representantes del Gobierno Nacional se pronuncien en Medellín frente a los resultados del encuentro de esta mañana en Caucasia.

Paro minero: cierran mesa de diálogo e inicia despeje de vías con Fuerza Pública. Detalles: https://t.co/KtPo5KeeV0 vía @ELTIEMPO pic.twitter.com/s1PLSDFvQ1 — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) March 10, 2023

Toque de queda

El gobernador Gaviria decretó toque de queda en los municipios de Caucasia, Nechí, Tarazá, El Bagre, Zaragoza, Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia, Yolombó y Valdivia entre las 6 de la tarde de este viernes y las 6 de la mañana del sábado, 11 de marzo, prohibiendo la circulación de los habitantes de estos municipios.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



MEDELLÍN