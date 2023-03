Nadie quiere hablar en frente de una grabadora. Entre la población persiste el miedo y a los extraños, en algunos casos, los miran con recelo. Poco a poco, Caucasia, a 280 kilómetros al norte de Medellín, vuelve a la normalidad tras 15 días del llamado paro minero en el Bajo Cauca antioqueño.



Las noches más oscuras quedaron atrás. Fueron 10 días en que la zozobra se mantuvo entre su gente que se vio obligada a cerrar los negocios y permanecer encerrada la mayor parte del tiempo. Las dos calles principales se convirtieron en un campo de batalla entre supuestos manifestantes y miembros de la Fuerza Pública.

A primera hora del miércoles, la plaza de Mercado atiende a medias. Solo trabajan la mitad de la jornada, hasta las 2 de la tarde. Lo que comentan los comerciantes es que personas extrañas llegaron a exigir el cierre de los establecimientos después del medio día durante varias jornadas.



Jorge Vargas, un vendedor de frutas y verduras desde hace 7 años, fue de los pocos que se atrevió a hablar en frente de una cámara. "Papito, hay incertidumbre, malestar, porque ya llevamos dos semanas sin saber qué pasará mañana. Muy duro, todo a media caña", dijo el tendero.



(Le recomendamos leer: Dos personas mueren al inhalar extraña sustancia en centro comercial de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

En Caucasia hay zozobra entre los pobladores Foto: Jaiver Nieto

—Antes trabajaba de 5 (de la mañana) a 5 (de la tarde). Ahora cierro a la una.



—¿Qué hace el resto del día?



—Dormir, comer, hacer pereza. Aburrirse y encerrarse.



Agrega que todo está más costoso y poquito. A pesar de que las vitrinas y estantes se ven llenos, apenas se están logrando abastecer con lo que llega desde Montería o desde Medellín, por la vía a Urabá.



“La gente dice que es uno el que está robando (con los precios), pero es que llegan todo más caro”, cuenta otra vendedora de corozo y tamarindo.



El vaso de limonada de mil pesos al frente de la alcaldía desapareció en la última semana. Allí antes compraban el bulto de limón a 200.000 pesos, pero por los bloqueos y disturbios, en 15 días, los han llegado a conseguir hasta en 420.000 pesos.



El primer piso del Palacio Municipal de Caucasia está, literalmente, recubierto en láminas de madera que sirven para proteger puertas y ventanas. Allí, hace casi dos semanas, ingresaron a algunas oficinas y causaron daños menores en la infraestructura.



No es el único edificio en el pueblo que buscó un escudo contra los desmanes. El panorama es similar en centros comerciales, bancos y otros establecimientos de las calles principales.



(Lea también: Accidente en Hidroituango, hay tres personas desaparecidas en el embalse)

La preocupación aún era evidente en las calles, dijeron en el pueblo, por cuenta de la caravana de mineros con rumbo a Tarazá. Los antecedentes de los días anteriores permitían indicar que cualquier cosa podía suceder en el transcurso de la mañana.



A las afueras de Caucasia, unas 2.000 personas salieron rumbo al sur por la Troncal de Occidente, en un trayecto de unos 60 kilómetros, para pedir la reanudación del diálogo con el Gobierno Nacional y una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro.



En motos, camiones y camionetas de alta gama, los mineros esquivaron los restos de troncos de árboles que día atrás sirvieron para obstaculizar la vía. Y con bafles y música a todo volumen gritaron ‘¡que viva la minería!’, mientras viajaban aguas arriba del río Cauca.

Facebook Twitter Linkedin

En Caucasia hay zozobra entre los pobladores Foto: Jaiver Nieto

“Yo sé que ustedes tienen el pleno conocimiento que el grueso de la economía del Bajo Cauca depende de la minería —dijo Saúl Bedoya, vocero del paro minero, a los comerciantes del municipio—. No se dejen turbar la mente por desinformaciones. Aquí estamos desde una comunidad minera para que podamos alcanzar una estabilidad económica a la región”.



Atrás de la caravana quedó una fila de camioneros que no lograron pasar antes que los mineros. La Policía de Tránsito y Transporte cerró el pasó y advirtió que transitar era bajo el riesgo de cada uno, pero explicaron que se trató de una medida de precaución ‘por si cualquier cosa sucede’.



Muchos transportadores quedaron decepcionados. En la Ye (Sahagún, Córdoba) ya habían preguntado si habría paso por Caucasia. Allí aún estaban a tiempo para tomar la vía a Urabá, que con 180 kilómetros adicionales, al menos garantizaba la libre circulación.



“Salí de Malambo (Atlántico) ayer (martes), llevo hierro para Girardota, allá me están esperando”, comentó uno de los transportadores. “Fui a dejar unos caballos a Córdoba, subí por Urabá y ahora me regreso para Medellín, pero me toca volver a recogerlos el domingo, voy a ver si me quedo por acá”, dijo otro.



(Lo invitamos a leer: El presidente Gustavo Petro estará cara a cara con el GEA en Medellín)

No se dejen turbar la mente por desinformaciones. Aquí estamos desde una comunidad minera para que podamos alcanzar una estabilidad económica a la región FACEBOOK

TWITTER

A plena hora de almuerzo un restaurantero de pescado habla sobre los efectos que dejará el paro, al menos, durante los próximos meses. “Aquí las cosas no van a volver a ser iguales. La mitad de la gente que vino se va a quedar”, asegura.



Aunque normalmente cerraba a las 10 de la noche, ahora le toca guardar las mesas y sillas a las tres de la tarde. Está cerca del epicentro de la protesta y en la última semana ya le tocó ver los enfrentamientos con el Esmad.



En su restaurante implementaron su propio esquema de seguridad. Al ser al aire libre, todo se tiene que guardar, por lo que las mesas de madera fueron reemplazadas por unas de plástico que son más prácticas para moverlas.



“Las empresas grandes de acá han suspendido operaciones, solo quedan los que cuidan y ya. Eso me tiene perjudicado porque tenía clientes que me garantizaban 100 almuerzos diarios y ahora nada”, agrega.



(Siga leyendo: Schrader Camargo insiste en que cumple con todo para terminar Hidroituango)



Para él, sus amigos, los mineros, debieron haber hecho la protesta en Bogotá, para que le prestaran atención. “Ellos tienen plata, viajan unos y hacen su protesta allá y no nos afectan a nosotros mismos”.

Facebook Twitter Linkedin

En Caucasia hay zozobra entre los pobladores Foto: Jaiver Nieto

Pero en la alcaldía dicen, extraoficialmente, que el comercio se ha recuperado en un 80 por ciento, a pesar de que las calles aún se ven solas.



Al caer la tarde y sin señal de disturbios en la vía a Tarazá, la gente recupera algo de confianza. Una noticia tiene con optimismo al pueblo: el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada, invitó a los voceros del paro a reunirse este jueves en Bogotá.



Los mineros, por su parte, aceptaron el encuentro, cuyos gastos logísticos corren por cuenta de la cartera del Interior. A las 6:15 de este 16 de marzo deberán estar en el aeropuerto local.



El panorama cambia drásticamente. Con la llegada de la noche se ven más hombres, mujeres y niños en la calle. Los restaurantes abiertos, aún faltan algunos por retomar la normalidad, tienen clientela y la gente busca, después de 15 día, volver a lo que era su normalidad.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Enviado especial de EL TIEMPO a Caucasia

sebbol@eltiempo.com