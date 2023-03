Faltando unos 3 kilómetros para llegar a Yarumal, se comenzaron a ver, al pie de la vía, los primeros soldados del Ejército que custodiaban la Troncal de Occidente. Eran unos 10 hombres, de unos veintitantos, que alzaban el pulgar apenas pasaba algún vehículo, que por estos días eran escasos.



(Lo invitamos a leer: Zozobra en la población del Bajo Cauca por cuenta del llamado paro minero)



Con un par de conos, la Policía de Tránsito y Transporte tenía cerrado el paso —en toda la entrada del pueblo— para quienes quisieran seguir hacia el norte. Pero en la tarde de este martes dejaron pasar a los pocos particulares, camiones y buses que por alguna razón tenían que atravesar los 160 kilómetros de carretera que hay para llegar hasta Caucasia.

La vía que conecta a Medellín con la costa caribe colombiana permaneció cerrada durante 12 días por cuenta del llamado paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Apenas este 13 de marzo, la Fuerza Pública logró levantar los bloqueos y desde entonces se han realizado tres caravanas humanitarias desde y hacia la capital del departamento.



(Le puede interesar: El crítico panorama que dejó al descubierto el paro minero en Antioquia)



A pesar de que, poco a poco, la región regresa a la normalidad, la recomendación de las autoridades es no viajar por fuera de las caravanas que van escoltadas por un fuerte dispositivo de seguridad. Un equipo periodístico de EL TIEMPO hizo el recorrido y esto fue lo que encontró.

Facebook Twitter Linkedin

Los carros y camiones aprovecharon la caravana humanitaria para desplazarse al Bajo Cauca. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Caravanas humanitarias

La carretera, después de Yarumal, estaba desolada. Para ese momento, el viaje ya completaba unas 4 horas, de las cuales una se gastó solo en tratar de salir de la congestionada Medellín. De ahí en adelante seguiría el tramo más crítico, en cuanto al orden público, por los hechos de los últimos días.



Cada cierto número de kilómetros, y en ubicaciones estratégicas, aparecía un escuadrón del Ejército que vigilaba la vía. Los negocios, en su mayoría, estaban cerrados y quienes viven a borde de carretera miraban con cierto asombro a camiones y particulares.



"Desde hace más de una semana no pasaban carros por acá", dijo una mujer en sus 70, que veía la caravana humanitaria desde el patio de su casa en Puerto Valdivia.



(Además: Habla vocero del comité de paro minero tras cinco días sin diálogos)



El pueblo, que se hizo conocido por la emergencia en Hidroituango en 2018, estaba repleto de uniformados —como todos de ahí para abajo— que acompañaban la caravana que para ese momento comenzó a subir el alto de Ventanas.



Otro grupo emprendió el regreso a Caucasia, en un viaje un tanto improvisado porque no figuró entre los recorridos anunciados por la Policía Nacional en la mañana del martes. Un tendero dijo que las cosas allí estaban tranquilas, eso sí, aseguró que no se habían visto pasar carros en los últimos días.

Facebook Twitter Linkedin

Recorrido de EL TIEMPO en el Bajo Cauca. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El peaje y los árboles caídos

A la zona se trasladaron, desde el viernes pasado, unos 10.000 uniformados del Ejército y la Policía que llegaron para retomar el control por orden del Gobierno Nacional, ante los bloqueos y ataques vandálicos que dejó el llamado paro minero y la infiltración, al parecer, del 'clan del Golfo'.



A pesar de su presencia, la vida en los caseríos al pie del río Cauca siguió en una aparente normalidad. En el trayecto, se vieron tres partidos de fútbol en todo tipo de terreno, desde placas de cemento, hasta una cancha en un pastizal. Y a las afueras de las casas los niños jugaban entre sí, como si nada.



Pero también, en medio de la supuesta calma, aparecieron paredes rayadas con mensajes subversivos: ¡Farc Ep presentes', 'Eln' y la más preponderante: 'Agc', es decir, Autodefensas Gaitanistas de Colombia o 'clan del Golfo', organización que estaría intimidando a la población en medio de la protesta.



Al llegar a Tarazá, una fila de hombres del Esmad, hoy llamada Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, estaban parados al pie de la vía, firmes, aguardando en caso de tener que reaccionar.



En ese punto, la caravana se convirtió en un fuerte dispositivo de seguridad, comparable, quizás, con el del presidente de la República o el traslado de algún delincuente de alto calibre.



(Lea también: Realizan acto de rechazo a la violencia en Medellín por llamado paro minero)

Así están muchos de los tramos de la vía al Bajo Cauca antioqueño. @ELTIEMPO viajó a la zona para conocer la situación y esto encontramos en la carretera: pic.twitter.com/01Zm5i0dx4 — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) March 15, 2023

Decenas de motos, con dos uniformados a bordo —uno del Esmad— rodeaban a los vehículos, mientras que, entre ellos, un camión llevaba de pie a otro puñado de soldados y policías.



En la noche del domingo, precisamente, ahí en Tarazá, fue quemada la caseta de peaje que controla el Invías. Aún con escombros sin recoger y con las ventanas destruidas, unas cuatro empleadas se encargaron de cobrar a los viajeros la tarifa que para particulares hoy es de 9.400 pesos.



Con la caída de la tarde, se hizo más difícil ver los troncos de los árboles con los que los manifestantes bloquearon la carretera. A pesar de que en los últimos días los soldados de la Fuerza de Tarea Aquiles apoyaron la remoción de material, aún no ha sido posible retirar todas las ramas que fueron arrojadas a la vía.



Incluso, uno de los tramos quedó como una pista en zig zag que hizo más difícil en tránsito de las tractomulas. Mal contados, puede haber aún 20 o más puntos de escombros de árboles que bloquean parte de la carretera.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la caseta de peaje de Tarazá, luego del ataque de esta semana. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Cartas y cerveza

En Jardín de Tamaná (Cáceres) un grupo de manifestantes intentaron prender fuego a la estación de Policía el viernes pasado. En los enfrentamientos, resultaron heridas seis personas —entre Fuerza Pública y Policía— y una de ellas falleció un día después en el Hospital de Caucasia.



De ahí se explica que fuera uno de los tramos con mayor presencia del Esmad, que se encargó de proteger la primera parte de pueblo. Aunque los comercios estaban cerrados, a excepción de un billar, a las afueras de las casas las familias estaban reunidas jugando cartas y tomando cerveza, rodeadas de uniformados.



Más adelante, la parroquia se estaba abierta y al fondo se alcanzaban a ver unas cuentas veladoras que se prendieron a los santos, a lo mejor, para interceder por la paz de la región.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Sobre las 8 de la noche, la caravana llegó a Caucasia, un pueblo casi fantasma que por los toques de queda y los ataques de vandalismo de los últimos días, aún permanece 'cerrado' y con los negocios trabajando solo por domicilio.



Una recepcionista de un hotel local comentó que en cinco años no había visto algo similar, ni siquiera en pandemia. De 31 habitaciones disponibles, solo tenía 7 ocupadas, y de ellas, 4 se tomaron antes que se acabara el marte. "Esto nos está afectando a todos", agregó.



Poco a poco, con algo de temor, la normalidad busca lugar en el Bajo Cauca.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

ENVIADO ESPECIAL EL TIEMPO

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM