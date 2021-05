Así se vivió el día número 15 del Paro Nacional en Medellín

La bandera de Colombia inundó las calles de Medellín. Balcones, locales y marchantes se vieron cubiertos de la tricolor mientras, a la par y desde algunas casas, sonaba a todo volumen el himno nacional: los tradicionales símbolos patrios, tan cuestionados por estos días de protesta y descontento, se convirtieron en el manto de una movilización social que completó quince días este miércoles.



La marcha central inició en la cancha La Maracaná, en el barrio La Esperanza. En los últimos recorridos ha persistido una búsqueda de acercarse a la gente de los barrios y llevar arengas y panfletos para invitar a la unión. (Le puede interesar: Polémica en clase en la Universidad Nacional sede Medellín)

En esos lugares, alejados de las vías principales que se suelen transitar en las grandes movilizaciones, también sonaron las cacerolas y se agitaron letreros de amor por Colombia e insatisfacción.



Alrededor de 4 mil manifestantes invadieron por completo el Puente de la Madre Laura y continuaron su camino hacia el Parque de Aranjuez y el Cementerio San Pedro.



A la par, desde el Parque de los Deseos, bautizado como ‘Parque de la Resistencia’ durante este paro, salió un grupo de artistas cubiertos con arcilla en un andar lento, al ritmo de una marcha fúnebre: una idea que nació de los grupos de teatro sin sala de Medellín.(También puede leer: Rechazo por declaraciones de gerente de hospital sobre Lucas Villa)

Avanza una de las movilizaciones por las calles de Aranjuez en Medellín. Foto: @jaiverpress

“Esta movilización se fundamenta en el poder de la hermandad, el respeto y el amor que nos mueven. Además, es un grito del sector de los artistas que, como todos, está herido”, afirmó Juan Fernando Vanegas, creador de la Compañía El Pulpo Teatro Físico y uno de los organizadores de esta acción performática.



Vanegas explica que "esta es una personificación de la ciudadanía porque estamos desangrados. No hay más sangre que regar. Nos tienen secos. Pero hay un cuerpo que resiste y se pondrá de pie las veces que sea necesario para avanzar”.



Ambas movilizaciones se encontraron en Punto Cero, un lugar estratégico para la movilización social en Medellín, y se congregaron para ser espectadoras de las distintas actividades artísticas que se han convertido en el sello de las últimas protestas paisas.



Carlos Hernández, asistente de la marcha, se mantiene en las razones que han llevado a miles de jóvenes a protestar: "Yo vivo y siento este país cada día de mi vida. No hay academia, no hay razón ni diatriba que le haga justicia a la rabia y frustración que mi generación siente. No nos sentimos representados ni escuchados, y en las calles encontramos, en cambio, la esperanza que nos brinda saber que no estamos solos".(Le sugerimos: Antioquia superó el millón de vacunas aplicadas contra el covid-19)

El Festival Punto Cero tiene una amplia programación cultural. Foto: Jaiver Nieto

En Punto Cero hubo clown, actos performáticos y sonidos de tambores. Se vieron grupos de personas vestidas de negro, en homenaje a quienes han fallecido en estos días de protesta, y mujeres sirviéndose de telas para dejar colgar sus cuerpos en algunos puentes, en memoria de las ejecuciones extrajudiciales que también han motivado este paro nacional.



En el gran plantón artístico paisa, la música y el cuerpo fueron la voz de los colombianos que han sumado sus razones para insistir en marchar.



