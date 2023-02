Como "positivo" calificó la Alcaldía de Medellín la movilización de taxistas realizada este 22 de febrero en la capital de Antioquia.



La concentración de transportadores también se vivió en el valle de Aburrá y el Oriente cercano.

Más allá de los bloqueos en vías, el 'plan tortuga' en algunas vías y algunos hechos de intolerancia, las autoridades destacaron que el paro se realizó sin mayores contratiempos y, después de las 4:30 p. m. cuando se anunció el fin del paro, la movilidad volvió a la normalidad.



El secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo, destacó que no hay bloqueos en ninguno de los cinco puntos de concentración convocados por los organizadores de la jornada.



“Desde las primeras horas y en compañía de las agencias y autoridades se tiene dispuesto el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde se coordina el monitoreo y vigilancia de esta jornada. El llamado es a la tranquilidad y no obstaculizar las actividades de las personas en su movilidad. Hasta el momento no se ha presentado ninguna alteración, aunque si, algunos bloqueos esporádicos que han sido controlados”, dijo Acevedo.



Unos 180 vehículos participaron de la movilización Foto: Jaiver Nieto

Entre los hechos reprochables de la jornada, está la quema de un taxi en la madrugada, hecho que está siendo investigado para determinar si se trató de algo referente al paro.



También se conoció que el conductor un taxi fue amenazado con un arma y obligado a abandonar el carro, en hechos que ocurrieron en el barrio Belén Fátima.



Cifras de la alcaldía de Medellín indican que durante las concentraciones han participado entre 150 y 180 vehículos, los cuales permanecieron monitoreados y acompañados por las diferentes autoridades y el personal de la Alcaldía del Distrito.



Y es que para esta jornada la Policía Metropolitana dispuso de 600 hombres, además del apoyo completo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad con 3.000 cámaras disponibles en todo el territorio.



Y aunque se anunció el fin del paro, la alcaldía distrital indicó que el PMU seguirá activo para monitoreo y control durante el resto del día



Por su parte, la Secretaría de Movilidad recomienda a las personas que se desplazan a sus hogares o lugares de trabajo, usar los sistemas de transporte público masivo y colectivo y estar atentos a la información que se suministra a través de las redes sociales de @STTM y de los paneles informativos ubicados en las principales vías.



(Lo invitamos a leer: Comandante de la Policía de Antioquia está siendo investigado por la Fiscalía)



