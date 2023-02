El haber ubicado y destruido maquinaria para la extracción ilícita de yacimientos mineros, dice el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División de Ejército, es la razón por la que Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo, líder del 'clan Oriente', ordenó el paro armado en Argelia y Nariño

Así lo dijo al finalizar el consejo de seguridad que se realizó en la mañana de este lunes, 13 de febrero, en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia. Allí estuvo el gobernador Aníbal Gaviria y el comandante Operativo Departamento de Policía Antioquia.



“El día viernes con nuestra Policía entramos y se ubicaron maquinarias para extracción ilegal para yacimiento mineros. Se ubicaron y se destruyeron, y eso le tocó el corazón a alias Camilo”, manifestó el brigadier general.



Fue por esto, agregó el alto mando militar, que este sujeto, a través de WhatsApp, estuvo enviado un mensaje a la comunidad de ambos municipios donde les prohibía salir de sus casas, abrir negocios o se convertían en objetivo militar.



“Buenas tardes para todos. Desde hoy (viernes) a las 6 pm empieza un paro. No queremos ver a nadie en las vías ni calles. No nos haremos responsables de todo aquel que no cumpla", dice parte del mensaje enviado a través de redes sociales.



Para brindarle seguridad a la comunidad, la Policía de Antioquia y la Séptima División del Ejército desplegaron grupos operativos y estrategias de prevención. A pesar de que en las últimas horas han adelantado patrullajes en los municipios, las calles siguen vacías.



Sobre alias Camilo, las autoridades de Antioquia y Caldas en los últimos días de 2022, tras un consejo de seguridad realizado en Sonsón, anunciaron una recompensa de hasta 40 millones para lograr su ubicación.



Este hombre anda con Johnatan Osorio Giraldo, alias Chatarra, y juntos tienen atemorizadas a las comunidades de ambos departamentos.

Autoridades de @GobAntioquia y @GoberCaldas incrementaron la recompensa hasta 40 millones de pesos para quien ofrezca información que permita la ubicación y captura de alias Camilo y alias Chatarra.🟢🔵 https://t.co/14CYefboGj pic.twitter.com/fomkb9TYCm — Periódico Digital El Páramo (@PeriodicoEP) December 27, 2022

