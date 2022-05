En el Bajo Cauca antioqueño hay zozobra entre sus habitantes por un supuesto paro armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



De acuerdo con un mensaje difundido por celulares y redes sociales, este grupo armado está tomando relaciones por la extradicción de alias ‘Otoniel’ hacia Estados Unidos.



En el mensaje, aún no confirmado por las autoridades, dice que son cuatro días de paro: “que se notifique todos los frentes y que se sienta, que se pinten paredes con nombres del bloque y AGC. Que los negocios, transporte y todas las actividades que (sic) de una queden detenidas en municipios y ciudades. El que no quiera cerrar, que sea dado de baja por no acatar la orden”.



En la noche del miércoles y en la mañana de este jueves, los negocios de Valdivia permanecen cerrados. De otro lado, en Caucasia, Nechí, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y El Bagre también hay alerta.



Así estaba el municipio de Valdivia, Antioquia, en la noche del miércoles 4 de mayo tras el supuesto paro armado en el Bajo Cauca. pic.twitter.com/4OpFg6MaFa — David Calle (@davidcalle1) May 5, 2022

A esta hora de la mañana hoy jueves se reporta un cierre en la vía Medellín – costa Atlántica debido a que hay una tractomula atravesada en el corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia). Allí hombres armados amenazaron al conductor y lo obligar a dejar allí el automotor en medio de la vía nacional.



Hasta el momento, ni las autoridades ni la Gobernación de Antioquia se han pronunciado por la situación que ocurre en esta subregión del departamento.



MEDELLÍN

