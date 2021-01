Investigan la extraña muerte de una pareja en una vivienda de Medellín

En extrañas circunstancias, este domingo fueron encontrados el cuerpo de una mujer de 21 años y el de su expareja sentimental, de 24 años de edad, en la comuna 7 (Robledo) de Medellín. Aunque la causa de la muerte de la mujer está por establecer, se presume que podría tratarse de un feminicidio.



Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al 123, tras encontrar el cuerpo de la mujer sin signos vitales, en su casa del barrio Aures 1.



"El cuadrante, al llegar a este lugar, observa a una femenina sin vida. De igual manera, al verificar en el baño también aparece un hombre que se encuentra suspendido de una cuerda. Realizada la inspección técnica al cadáver, por parte de criminalística, se establece que estamos frente a una muerte por establecer y un suicidio", explicó el coronel José Galindo, comandante operativo (e) de la Policía Metropolitana.



Y agregó que aunque inicialmente se quede como una muerte por establecer y un suicidio, será Medicina Legal el ente encargado de establecer la causa de la muerte de las personas, a través de su dictamen médico legal. Debido a esto, por lo pronto, este hecho no quedó registrado en el informe diario de homicidios de la ciudad.



Lo extraño de la situación, hasta ahora, es que el cuerpo de la mujer no tenía signos de violencia, aunque versiones recogidas por medios locales señalan que los vecinos escucharon discusiones previas al hecho.



"Es importante destacar aquí que no hay ningún rastro de violencia, ni lago hemático (mancha de sangre), tanto en el cuerpo de la mujer como en el cuerpo del hombre. De acuerdo con las versiones preliminares de la familia, estas dos personas tenían dos hijos y hacía poco habían finalizado la relación por situaciones personales. Aún los dos vivían en la misma residencia", detalló Galindo.



MEDELLÍN

