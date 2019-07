Pareja del mismo sexo bautizó a hijo en iglesia Católica de Medellín

"La iglesia nos está diciendo: 'ustedes son familia: bienvenidas'". Eso significó para Manuela y Luisa, el hecho de que la iglesia católica aceptara bautizar a su hijo, Matías, aceptando que ambas aparecieran en la partida de bautismo del menor.



Para Manuela, una de las madres del menor, esta decisión fue algo muy significativo, pues "demuestra que hay una base social. Es una muestra de respeto, de reconocimiento y aceptación. Estamos emocionadas y muy felices", dijo la mujer.

No fue fácil. Contó que junto a Luisa, su esposa hace dos años, visitaron más de 10 iglesias y parroquias averiguando la posibilidad de bautizar a Matías y en todas les dijeron que el bautizo era un derecho del menor y que sí podían hacerlo, pero en la partida solo iría la madre gestante.



“Entonces decidimos que no, que si no cabíamos como familia lo mejor no, porque aunque ambas crecimos bajo educación católica y vemos a Dios como un ser de amor, respeto y bondad, no un ser al que hay que temerle por los prejuicios que hay. Y eso hemos querido enseñarle a Mati, por eso queríamos bautizarlo, pero siendo coherentes con nuestra forma de ver la familia, como una homoparental", narró Manuela.



Para ella, no tiene sentido que su familia pertenezca a una iglesia - u otro lugar- y que les digan que pueden estar, pero solo uno, ya que van en contra del mensaje que le quieren dar a Matías, uno de igualdad, de equidad y de respeto. Por eso ambas tenían que aparecer en la partida de bautismo.

Es una muestra de respeto, de reconocimiento y aceptación. Estamos emocionadas y muy felices FACEBOOK

TWITTER

Algo que lograron. Explicó Manuela que encontraron una parroquia y tras hablar con el sacerdote y explicarle la situación legal del menor, este les aseguró que por estar ambas en el Registro Civil de Matías, sí podían bautizarlo y aparecer ambas madres en la partida de bautismo.



Algo que avaló la Curia, que mediante un correo electrónico les informó que en la partida de bautismo debe aparecer tal cual la información del registro civil, como lo dicta el derecho canónico.



"Yo no lo podía creer, era una realidad. Pero le pregunté al padre lo que él opinaba de mi familia (homoparental). Él nos dijo que éramos bienvenidos y que como familia nos iban a respetar, lo que es muy importante para nosotros (...) porque muchos utilizan la religión católica y la iglesia para discriminar y hacer comentarios homofóbicos, pero con esto, el mensaje es que Dios no discrimina a nadie", opinó la mujer.

Muchos utilizan la religión católica y la iglesia para discriminar y hacer comentarios homofóbicos, pero con esto, el mensaje es que Dios no discrimina a nadie FACEBOOK

TWITTER

Aclaró Manuela, que desde el primer instante Matías tuvo dos mamás. No como un ideal o una forma de aceptación de una familia incluyente. Así consta en el registro civil del pequeño lo que le da legalidad a esta afirmación.



Cuando el niño nació no hubo necesidad de adopción, como sus madres estaban casadas y la decisión de concebirlo mediante inseminación artificial fue conjunta, en el registro civil aparecen ambas mujeres como Madre 1 y Madre 2.



"Como no hay formatos incluyentes, en la notaría tuvieron que borrar la casilla donde decía 'Padre' y con máquina de escribir poner 'Madre 2' y donde decía 'Madre', solo anexar el número uno.



Así, el niño quedó registrado con los apellidos de ambas mujeres. Incluso, contó Manuela que cuando nació el niño, a ella le dieron la licencia de maternidad larga y a Luisa, la corta, lo que también fue un gran logro para ellas.

El único pero que tuvieron con todo el tema del bautizo de su hijo, fue que en la partida de bautismo, en la que deben aparecer los nombres de los abuelos (en este caso maternos), solo pusieron los de la madre gestante.



"Y la razón que nos dieron es que se ponen los familiares consanguíneos del menor", indicó Manuela.



Sin embargo, eso no le quita mérito e importancia a la decisión tomada por la Iglesia Católica, que también le permitirá a Matías hacer la primera comunión, la confirmación y hasta casarse. Algo que, para las madres de Matías, dependerá de él.



MEDELLÍN