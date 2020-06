Para evitar deserción, en las universidades paisas dan descuentos

El pago de las matrículas ha sido toda una odisea en las universidades locales debido a la crisis económica que trajo consigo la pandemia y la cuarentena.



Aunque algunas han ofrecido descuentos, no todo ha sido color de rosa. En la Universidad San Buenaventura (USB), por ejemplo, algunos estudiantes se han quejado porque no se dieron rebajas en el pago del semestre.

“Hemos solicitado una mesa de diálogo con el rector pero no quieren dar respuestas ni dar un descuento porque sabemos que se está en la capacidad y dicen que van a evaluar caso por caso y esto es ineficiente”, comenta Carlos Niño, uno de los representantes estudiantiles de esta institución.



La preocupación de él y de otros universitarios de la USB es que alrededor de 400 estudiantes han manifestado no tener el dinero suficiente para pagar la matrícula, la cual tiene un plazo de pago hasta mañana viernes.



“Luego, el 27 se hará un pago extraordinario del 6 por ciento. Solicitamos que no se haga un pago así porque la deserción va a ser muy alta y no es prudente en este tiempo de pandemia”, agregó Niño.



Las directivas no han dado una respuesta oficial frente a estas quejas, pero recientemente la institución publicó en su página web que realizó la semana pasada una Feria de Financiación, en la que cinco entidades asesoraron a los estudiantes económicamente para los procesos académicos.



Los profesores y estudiantes se han venido adaptando a las clases virtuales. Foto: Cortesía Universidad CES

Los reclamos para tener una matrícula más accesible han llegado también a las universidades públicas con el movimiento nacional #MatrículaCero que ha buscado acercamientos al respecto con el presidente Iván Duque. Desde allí, algunos voceros han opinado que sí es posible una decisión como esta, como ocurrió recientemente con la Universidad de Cundinamarca que anunció el no pago para el próximo semestre.



La preocupación de este movimiento, liderado entre otros, por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), es que haya una gran deserción estudiantil.



“Se proyecta una disminución de estudiantes matriculados para el próximo semestre del 50% porque pagar la matrícula de la universidad representa una preocupación para las familias y los estudiantes de educación superior del país”, resaltó el colectivo de periodismo de la U. de A., en su cuenta de Twitter LeCuentolaU.



A propósito, en la Universidad de Antioquia, se anunciaron descuentos entre el 20 y 100 por ciento para los estudiantes de pregrado según su estrato económico y entre un 15 y 25 por ciento para los estudiantes de posgrado, según sus condiciones particulares.



De acuerdo con Lina María Grisales Franco, vicerrectora de docencia, estos beneficios se darán debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y también contempla que “para los estudiantes de pregrado se concederá un plazo máximo de pago de 30 días a partir de la matrícula en su respectivo programa y para los estudiantes de posgrado se tiene la posibilidad de pagar hasta por 4 cuotas pero debe hacer una solicitud debidamente justificada”.



Estudiantes de comunicación social de la Universidad Católica Luis Amigó están recolectando dinero para ayudar a compañeros que no pueden pagar la matrícula. Foto: Archivo/Esneider Gutiérrez

Esta preocupación para pagar el semestre ha suscitado incluso la solidaridad. En la Universidad Católica Luis Amigó, por ejemplo, un colectivo de 14 estudiantes de comunicación social está recogiendo dinero para financiar la matrícula de 19 compañeros que han tenido dificultades económicas.



“La meta son 10 millones de pesos y con esa recaudación de dinero queremos aportarle a los estudiantes con el pago de dos materias, pero no queremos darle el dinero físicamente sino que nosotros paguemos las dos materias, ya que la universidad hace poco anunció el 25% de descuento”, comenta la estudiante Valery Mariana Orozco, quien integra el colectivo SOS Amiigo.



Hasta el momento han recolectado dos millones de pesos y si desea ayudar se puede comunicar en la página de Instagram @sos_amiigo o al correo sosamiigo@gmail.com.



Estrategias en otras universidades

Las universidades han expresado su preocupación ante la deserción y por eso están ofreciendo ayudas. En la UPB, hay 10% de descuento para todos los pregrados, además de un 25% en matrícula para estudiantes que inicien sus estudios en 13 facultades de pregrado, así como también una beca del 25% más el beneficio adicional del 10% para más de 20 posgrados.



En Eafit, que tendrá inscripciones para pregrado hasta el 30 de junio, se creó el Fondo de Solidaridad 60 años para apoyar la continuidad del aprendizaje de estudiantes con dificultades económicas. Este beneficiará a 1.000 estudiantes con hasta tres millones de pesos para el pago de la matrícula en este segundo semestre.



Por su parte, en la Universidad de Medellín ya se habilitó un beneficio del 30% de descuento para todos sus estudiantes vigentes y nuevos de pregrado y posgrado.

“La comunidad estudiantil está conformada en un 90% por personas de estratos 1,2,3 y 4, público poco común en una corporación que no pertenece al Estado”, explica César Guerra, rector de la U. de M.



En La Corporación Universitaria Remington (Uniremington) se anunció que hay un descuento del 10% de pago de contado del valor de la matrícula; igualmente se ofrece un sistema denominado ‘Crédito de Confianza’, el cual no requiere codeudor y consiste en el pago del 30% del valor y cinco cuotas diferidas mensualmente.



En esa institución, el plazo máximo del pago de matrículas será hasta la segunda semana de agosto y se estima que cerca del 40% de los estudiantes antiguos y nuevos accederán a estos beneficios.



La Corporación Universitaria Americana ofrece subsidios solidarios cada semestre que van desde el 25%, 30%, 40%, 45% y hasta el 50%. Esto le permite a un estudiante obtener a lo largo de su carrera un ahorro entre $7.500.000 y $21.000.000, de acuerdo con el programa y horario elegido.



De otro lado, la Institución Universitaria de Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango ofrecen 25 por ciento de descuento.

Finalmente, la EIA tiene cuatro programas de ayudas e informó que para el semestre se tienen estimados unos apoyos de $2. 300 millones en matrículas, cifra que representa el 13% de los ingresos presupuestados para estos seis meses.



