Será el reencuentro esperado por ambos y se podrá dar gracias a una visa humanitaria que la embajada de Estados Unidos le habría otorgado a Andrés Fernando Rosales. Ahora, él se reunirá con su hijo, Julián Andrés Rosales, quien a sus 11 años de edad padece un cáncer terminal.

El niño y su mamá viajaron al país norteamericano hace unos meses con el fin de intentar un nuevo tratamiento para el menor, ya que el cáncer hizo metástasis y las expectativas de que supere la enfermedad son muy escasas, según los médicos.

De acuerdo a lo informado por Noticias Caracol, hace una semana el niño le pidió a la embajada de Estados Unidos y a la Cancillería colombiana que le den a su papá una visa humanitaria: "Que mi papá venga más rápido acá a Estados Unidos para poder verlo en el máximo tiempo posible y abrazarlo y hacer muchas cosas con él cuando esté fuera de la clínica”.

El senador republicano Marco Rubio fue quien, a través de un e-mail, le dio a Andrés Fernando la noticia de que la visa humanitaria se la habían aprobado. El paso siguiente es que la embajada estadounidense le envíe otro e-mail en el cual confirmaría la expedición del documento.



Andrés Fernando, quien vive en el municipio de Itagüí, Antioquia, comenzará a preparar el viaje para reunirse con su hijo y su esposa.



“Debería ser yo él que esté allá. Si estuviera en mis manos yo le daría mi vida, y me da rabia porque esto para mí, todo este esfuerzo, todo lo que he logrado es por él, y sentir que se me está yendo cada día es muy difícil”, le contó Andrés Fernando al mencionado noticiero.



Añadió que "el hecho de que los médicos nos informen que no hay nada más que hacer significa que no le están haciendo más quimioterapia, lo que indica que el cáncer avanza mucho más rápido”.



El padre del niño considera que el desenlace fatal es "cuestión de días” y solo espera tener la visa en las manos para poder estar con su hijo.

