Empresas en Medellín están preparando miles de empleos para jóvenes

Hace un poco más de una semana, en Medellín se realizó una cumbre de empleo juvenil a la que asistieron cerca de 4.000 jóvenes desempleados o buscando una oportunidad laboral.



Allí participaron más de 480 empresas a través de la Oficina Pública de Empleo y otros aliados como Comfenalco, el SENA, Comfama y One Link.



“Durante el certamen, cerca de 4.000 jóvenes avanzaron en procesos de selección”, destacó la Alcaldía.



El reto de encontrar empleo para este segmento de la población es grande, pues la tasa de desempleo juvenil en el país es alta.



En el trimestre febrero-abril fue de 23,1 por ciento, según el DANE, con 1,57 millones de jóvenes desocupados.



La capital antioqueña no ha sido ajena a esta problemática. La mayor tasa de desempleo juvenil en Medellín se dio en el trimestre mayo-julio de 2020 cuando fue más drástico el cierre de la economía en razón de la pandemia.



“Luego, hasta el trimestre octubre-diciembre la tasa se recuperó más de 10 puntos, situándose en 24,2 por ciento para -a partir de este momento- retomar una senda alcista, cerrando el trimestre enero-marzo de 2021 en 28,3 por ciento”, informó la Secretaría de Desarrollo Económico.



En Plaza Mayor se realizó la cumbre de empleo para los jóvenes. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Es por eso que la Cumbre de empleo juvenil se volvió un salvavidas para muchos.



Daniel Díaz, un abogado de 27 años de edad, fue uno de ellos.



Llevaba un poco más de un año en la búsqueda de empleo y lo consiguió cuando fue en uno de los días de este evento que se realizó en Plaza Mayor.

Me acerqué, me hicieron una pequeña entrevista y a los cinco minutos en el salón me contrataron FACEBOOK

“Llegué y había una fila grande, pasé a los salones en donde estaban los invitados y también fui a los pabellones de contratación e hice el registro y ahí estaba la empresa Solvo Global que estaba buscando gente bilingüe, porque yo estudié inglés. Me acerqué, me hicieron una pequeña entrevista y a los cinco minutos en el salón me contrataron”, recordó.



Esta misma semana hizo los exámenes médicos, firmó contrato y está a la espera de una fecha de inicio de labores en tareas administrativas.



El joven abogado se sintió con suerte, aunque reconoció que su habilidad bilingüe fue clave.



Sin embargo, opinó que los jóvenes de la ciudad viven su propia crisis para conseguir, al menos, su primer empleo. “Sigo viendo difícil la situación. Tuve una ventaja y es que pude pagar unos cursos de inglés que no son económicos, entonces básicamente eso fue lo que me diferenció del resto de los jóvenes, pero si yo no hubiera tenido esa ventaja como el resto; estaría en las mismas condiciones”, comentó.



Retos en empleo

Los retos en empleo son grandes, sobre todo después de un cierre de la economía en 2020 por causa de la pandemia del covid-19.



“La meta es recuperar 50.000 empleos de los 100.000 que perdimos en pandemia. De estos, 20.000 serán para los jóvenes, para que se vinculen en este segundo semestre”, detalló Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín.

En esta cumbre también hubo varios stands en la que los jóvenes emprendedores ofrecieron sus productos. Foto: David Calle/EL TIEMPO

Para el funcionario, poder avanzar en el proceso de reactivación económica, como lo ha hecho Medellín, ha sido fundamental. Explica que hace un año se llegó a un pico del 25 por ciento de desempleo que significó medio millón de personas desempleadas en el área metropolitana por causa del covid-19, pero la ciudad avanzó positivamente hasta llegar a una cifra del 15 por ciento terminando el 2020.



En esa misma cumbre, el Ministerio del Trabajo presentó la estrategia denominada ‘Sacúdete’, que apoyará la generación de empleo y cuyo objetivo es desarrollar, fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes para facilitar su inserción en el mercado productivo y la consolidación de sus proyectos de vida.



A través de ‘Sacúdete’, se otorgará a los empleadores un aporte mensual correspondiente al 25 por ciento de un salario mínimo por los trabajadores jóvenes adicionales que contraten o vinculen en la vigencia 2021, con el objeto de generar empleo joven y formal en el país.



De otro lado, hay organizaciones que adelantan sus propios programas para impulsar la contratación de jóvenes, sobre todo entre los 18 y los 28 años de edad. Una de ellas es ‘ReactívaT’, movilización por el empleo juvenil, que es la nueva estrategia de Comfenalco Antioquia para brindar oportunidades laborales a los jóvenes.



Liliana Galeano, gerente de Empleo de Comfenalco Antioquia, explicó que la situación de desempleo llevó a esta caja de compensación a pensar en el programa con el que buscan movilizar a 12.000 jóvenes en este segundo semestre del año para que vivan procesos de gestión de oportunidades de empleo, emprendimiento y formación, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.



En lo que resta del año, Comfenalco busca emplear 6.000 jóvenes.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

