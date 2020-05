Este es el drama de algunos paisas atrapados en el exterior

India, México, España y otros países se han convertido en una camisa de fuerza para muchos paisas que, por la emergencia del covid-19, sumado a la medida del cierre de aeropuertos, no han podido regresar a Colombia.



Las condiciones en las que se encuentran la mayoría son difíciles y precarias. Hay madres gestantes, niños, personas con dificultades de salud, estudiantes que no tienen recursos, adultos que temen por su seguridad pues han sido víctimas de xenofobia o mujeres que han denunciado acoso sexual y temen por su integridad física.

Al igual que muchos otros colombianos, a los paisas, la posibilidad de volver al país les ha sido muy compleja.



Algunos denuncian trabas y falta de comunicación desde los consulados en los países en que se encuentran "encarcelados" y ven, con desesperanza, cómo otros connacionales han logrado con éxito su repatriación desde lugares como Perú o Emiratos Árabes.



Las personas entrevistadas dicen que los consulados han requerido datos para realizar un censo pero, ninguno ha recibido un apoyo económico o una respuesta distinta a la de esperar.

México

En todo el país azteca hay 115 nacionales que están pidiendo un vuelo humanitario.

A raíz de esta situación, Angélica Rincón, una abogada colombiana residente en México, decidió ayudar con la vigilancia de los derechos de este grupo. Narra que son una red de apoyo en la que se ayudan entre sí en la difícil situación. "Nosotros nos damos las ayudas que debería dar el consulado", afirma Rincón.



A este grupo pertenece Santiago Giraldo, un paisa radicado en La Piedad, Michoacán. Él es futbolista del equipo de segunda división, Reboceros de La Piedad.



Cuenta que sus preocupaciones más urgentes son su residencia, que caducará este mes y la ausencia de su seguro médico; pues cuando el club estaba en funcionamiento y con condiciones económicas, este se encontraba asegurado, pero con la crisis económica en el equipo, el seguro de Giraldo se encuentra suspendido y su salario no llega desde hace dos meses.



Cuenta, además, que aún no recibe respuesta del consulado “Pasan y pasan los días y no tenemos una respuesta adecuada ni oportuna”. Narra que sus familia lo espera preocupada en Medellín y que ruega por una efectiva ayuda humanitaria.

India

La única ayuda que ha recibido Jennifer Guarín desde el consulado de Colombia en Bombay, ha sido la de autorizar a la policía local para que la trasladaran del hotel en el que estaba siendo víctima de acoso sexual.



La mujer viajó al país para celebrar su cumpleaños con una amiga que actualmente reside en Emiratos Árabes y que la había invitado a un paseo juntas, en la India. Pero no lo pudieron realizar, puesto que desde el 1 de abril, Guarín tuvo que encerrarse en el Airbnb que su amiga había pagado.



Luego, fue sacada de allí. Dice que no quería hacer pública su situación para no preocupar a sus hijas y sus padres, pero que con el hambre que siente algunos días, lo imposibilitó. Su anhelo más grande es poder acceder a un vuelo humanitario y no comercial, pues ya se quedó sin recursos para vivir su día a día.

España

Miguel Ángel Cardona viajó al país ibérico con dos amigos más que tenían la ilusión de poder tener una experiencia deportiva en un club de fútbol de Asturias.



Ellos tenían presupuestado quedarse por tres meses, que es lo que duraba la capacitación. Miguel cuenta que su familia le debe enviar mensualmente alrededor de 5 millones de pesos para sostener la renta y el mercado. Sin embargo, cada vez se hace más complejo el gasto, puesto que su familia no tiene una situación económica como la habitual. Los tres amigos paisas se encuentran a la espera de la respuesta del consulado, puesto que el 14 de este mes vence su permiso para estar en el país.

Resolución de la Cancillería

El 8 de abril del presente año, Migración Colombia expidió la Resolución 1032 de 2020 por medio de la cual establece el protocolo para el regreso al país de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero.



En ella resuelve que la entidad será responsable de coordinar y apoyar con la Cancillería colombiana la aplicación del protocolo de retorno de los nacionales en que, contrario a lo contemplado y esperado por los colombianos, se esclarece que serán los ciudadanos quienes asumirán la totalidad de los gastos que se generen por transporte y de los 15 días de autoislamiento en la ciudad a la que llegase el "vuelo humanitario".

Por su parte, los ciudadanos colombianos en India, liderados por Álex Betancur, ciclista antioqueño, interpusieron una acción de tutela contra la Aeronáutica Civil, Migración Colombia y Cancillería.



En ella, piden gestionar el regreso al país con un vuelo humanitario o comercial.

A lo anterior, el Tribunal Superior de Medellín negó la tutela al considerarla improcedente. En este momento, se encuentra en impugnación frente a la Corte Suprema de Justicia.



MARIANA POSADA MORENO

Para EL TIEMPO @mariposada18

Medellín