Paisas crearon ‘app’ que ayuda a ahorrar energía

Juan Esteban estaba en su habitación. Al celular le llegó una notificación sobre un consumo atípico de energía, por lo que decidió ir a la cocina; allí encontró la razón: había olvidado apagar el horno.



No haberse dado cuenta a esa hora de la noche le hubiese significado, al menos, ocho horas de sueño en los que él hubiese recuperado energías y su casa, sumado consumo de energía.



Este es uno de los ejemplos con los que se puede entender cómo funciona, NEU, la aplicación que ayuda a las personas a conocer en tiempo real su consumo de energía eléctrica, pudiendo llegar a generar ahorros superiores al 22 por ciento en el costo de la factura.

La app NEU, fruto del ingenio paisa de tres ingenieros mecánicos y un ingeniero físico, básicamente funciona por medio de medidores inteligentes apoyados en Internet de las Cosas (IOT), capta los datos de consumo de energía, hora a hora, y los procesa a través de Inteligencia Artificial (IA), enviando notificaciones personalizadas de eficiencia energética al celular de cada persona.



La empresa está en Medellín pero ya tienen usuarios de la aplicación en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali y otras ciudades del país, pues esto no reemplaza los operadores de energía locales.



A través de cinco preguntas, Juan Esteban Hincapié, CEO de NEU Energy, le explicó a EL TIEMPO cómo hoy en día las personas tienen mucha consciencia por proteger el medio ambiente y reducir la huella de carbono, pero no tienen la información suficiente para saber ahorrarla en sus hogares.

¿Cómo fue el proceso para crear la app?

Dos de nosotros teníamos mucha experiencia en el sector de la energía, y lo que hicimos fue juntarnos con otro ingeniero mecánico y uno físico que saben mucho de analítica de datos. Llevamos un año y medio trabajando en la compañía, es lo que llevamos estructurando, organizando, armando los equipos y creciendo la app.



Básicamente lo que hicimos fue unir el sector de la energía con la analítica de datos y así fue que montamos la compañía y eso es lo que estamos haciendo, agregándole valor a los usuarios de energía por medio de los datos.

¿Hace falta crear conciencia con el ahorro de energía?

Digamos que en una casa se consumen 200 kwh entonces tú dices, voy a cambiar a iluminación LED y reduces tu consumo, porque la iluminación LED consume menos, pero cuando te llega la factura te llega por el mismo valor y al otro mes, te llega por el mismo valor, y al otro mes te baja un poquito pero entonces al final no supiste si fue por la iluminación led o porque dejaste de consumir.



Como la gente no puede ver sus acciones reflejadas en los consumos de energía, como no puede medirlos, no los puede controlar y finalmente pues entonces yo digo para qué hago estas cosas si no se refleja en mi factura, entonces nosotros estamos cambiando eso.

En ese caso, ¿cómo funciona la aplicación?

Tú haces un ahorro de energía e incluso a la hora lo puedes ver reflejado en tu aplicación porque ves en tiempo real tu consumo y puedes hacer seguimientos día a día, semana a semana y mes a mes en tu consumo. Cuando haces un cambio y lo notas dices: ah, esto es una buena práctica, la voy a seguir implementando.

¿Y cómo se mide la energía?, ¿Cómo se obtienen los datos que llegan a la app?

Nosotros lo que estamos haciendo es cambiar los medidores viejos de toda la vida, por medidores inteligentes, que tienen un módem que nos permite llevar la información del medidor a la nube. Entonces yo puedo tener información en tiempo real de los consumos de energía de los usuarios. Entonces tomamos la información en tiempo real, la llevamos a la nube y desde allí tomamos decisiones para optimizar el consumo de nuestros clientes.

¿Qué consejos se dan para reducir el consumo de energía?

Nosotros comenzamos a conocer tu perfil de consumo y empiezan a pasar cosas puntuales. Por ejemplo, al usuario le puede llegar una notificación de que a las 6 de la mañana tuvo un consumo atípico de energía. Ya cada persona mira qué pasó.

Hicieron una prueba piloto

Por medio de la aplicación NEU, los usuarios residenciales podrán generar ahorros superiores al 20 por ciento en el consumo de energía. Así lo evidenciaron sus creadores en un piloto que realizaron con Empresas Públicas de Medellín (EPM), en un edificio residencial con doce usuarios que recibieron 240 notificaciones personalizadas durante cuatro meses.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO

MEDELLÍN