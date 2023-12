Tragedia familiar en Antioquia: Padre e hijo murieron ahogados en el mar de Arboletes

Dos personas que llegaron hasta el municipio de Arboletes, Urabá antioqueño, para pasar unos días de descanso murieron ahogadas tras ser arrastradas por el fuerte oleaje que por estos días tiene en el mar Caribe.

Padre e hijo, identificados como Nacor Tordecilla Silgado, de 45 años y Dilan Tordecilla Padilla, de 7 años, llegaron el domingo 24 de diciembre al municipio y sobre la 3 de la tarde ingresaron al mar desde una playa cercana al barrio Campomar, área que no es vigilada por los bomberos locales.

Nacor Tordecilla Silgado, de 45 años.

“Se dieron cuenta familiares porque al no llegar fueron a mirar y encontraron sus pertenencias en la playa. Se dio la alarma de que posiblemente se podían haber ahogado y efectivamente así fue”, contó Alonso Peña, subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arboletes.



El señor Nacor fue encontrado ese mismo domingo a las 8:30 de la noche en la playa, mientras que el menor fue hallado el lunes festivo, sobre las 10:30 de la mañana, a la altura del manglar del río Hobo.



Las víctimas pertenecían a una familia local que llegó desde Medellín para disfrutar de su periodo de vacaciones en las playas del mar Caribe.



Los organismo de socorro piden mayor cuidado a los bañistas y no ingresar al mar en lugares donde no pueden ser supervisados.



MEDELLÍN