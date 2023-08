El candidato del partido Independientes a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, recibió este sábado el respaldo a su campaña de 390 aspirantes del Pacto Histórico en el departamento.



(Lo invitamos a leer: Así quedaron los tarjetones para la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia)



Una de las fichas del alcalde Daniel Quintero para las elecciones regionales de octubre obtuvo el apoyo del 91,3 por ciento de los candidatos de la colectividad política en Antioquia.

"Estoy muy feliz por lo que hoy logramos acá y es unir el progresismo de Antioquia, esos partidos, bases y militancias. Son casi 400 candidatos de alcaldías, concejos, asamblea y JAL que nos están acompañando en todo el territorio a partir de este momento", dijo Restrepo.



(Le puede interesar: En Antioquia hay 15.720 candidatos inscritos para las elecciones regionales de octubre)



Quienes decidieron respaldar la candidatura de Restrepo pertenecen a sectores de la Unión Patriótica, del Polo Democrático, del Partido PCC, el movimiento de la vicepresidente Francia Márquez 'Soy Porque Somos' y la Colombia Humana.

Hoy 400 de los 427 candidatos del Pacto Histórico en todo Antioquia se suman a nuestra campaña para ganar la Gobernación de Antioquia. Se vienen más adhesiones. Vamos a ganar… pic.twitter.com/k76LLW4Zn2 — Esteban Restrepo (@estebanrestre) August 26, 2023

Sin embargo, directivos de la junta coordinadora intermunicipal de este última colectividad en Antioquia emitieron un comunicado previo al anuncio en el que reiteraron que ese partido decidió no avalar candidatos a la alcaldía y a la gobernación de Independientes al considerarlo "no conveniente".



(Además: El presunto traficante que habría vendido armas a disidencias de las Farc en Antioquia)



Incluso, en la misiva se ordenó que ningún miembro de base o dirección del partido debía asistir al evento que se realizó este 26 de agosto en Medellín, en el que Restrepo recibió el espaldarazo de otros partidos del Pacto Histórico.



"No existe un pronunciamiento formal por parte de la Coordinación Nacional, del Comité Político Nacional, ni de todas las fuerzas del acuerdo mayoritario de Antioquia. Solicitamos enérgicamente mayor respeto por los procesos internos de las fuerzas políticas que hoy conforman la Coalición", expresaron desde la Colombia Humana.



Al respecto, el candidato aseguró que "siempre hemos tenido el propósito de unir el progresismo en Antioquia" y recordó que esa labor se estuvo haciendo desde la campaña presidencial de Gustavo Petro.



(Consulte acá todas las noticias electorales de Antioquia de EL TIEMPO)



"27 candidatos no nos están acompañando, contamos con las mayorías. Voy a tratar de buscar reuniones con esos candidatos para que al final unamos eso tan importante que es el futuro para Antioquia", agregó Restrepo.



Finalmente, el candidato afirmó que no hará alianzas con otros aspirantes a la Gobernación, como Luis Pérez o Julián Bedoya, y señaló que su alianza es con la ciudadanía y con diferentes sectores.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com