En imágenes: el horror y últimos días de Pablo Escobar hace 27 años

Archivo El Tiempo

Esta imagen corresponde a uno de los ataques a los almacenes de drogas La Rebaja en Cali. Estos establecimientos pertenecía a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali, con el que el Cartel de Medellín de Escobar libró una sangrienta batalla por el control del negocio.



Según archivos de EL TIEMPO, se calcula que entre 1988 y 1990, se produjeron 85 ataques a

Enero de 1988 a mayo 4 de 1990: se producen 85 atentados terroristas contra almacenes de La Rebaja en varias capitales del país.



This is an image of a bomb attack to one of the ‘La Rebaja’ drugstores in Cali. This establishments were owned by the Rodríguez Orejuela brothers, leaders of the Cali Cartel, with whom the Medellín Cartel, leaded by Escobar, had a bloody battle over the control of the drug trafficking business.



According to EL TIEMPO’s archives there were approximately 85 terrorist attacks to ‘La Rebaja’ drugstores in different cities between January of 1988 and May of 1990.