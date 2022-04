Fotos: Así está 'La Manuela', una de las fincas de Pablo Escobar

Joaquín Sarmiento / AFP

Fuentes de la entidad le indicaron en 2019 a EL TIEMPO que la recuperación del inmueble se hacía porque debía ser entregado al municipio de El Peñol, para que se desarrollara allí algún proyecto en beneficio social o económico de los habitantes.



Esta decisión se tomó en el año 2009, sin embargo, no había podido materializarse porque William se había negado a entregar el predio.



"Yo no estoy aquí irregularmente, llegué a trabajar de jardinero, posteriormente como encargado de la finca y nunca me he movido de aquí, tengo una demanda en la Corte Suprema de Justicia hace varios años para avalar mis derechos de posesión, pero no ha salido fallo alguno ni en contra ni a favor", manifestó en 2019 William Duque, quien para ese entonces creía que detrás de esta situación habían intereses económicos, por la importancia de la propiedad.