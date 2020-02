Otra víctima mortal en Medellín tras someterse a cirugía estética

Leidy Johana Herrera falleció 48 horas después de someterse a un proceso quirúrgico. La intervención estética fue realizada el 6 de febrero en la Clínica Bella Vie, ubicada en Belén Nogal, suroccidente de Medellín.



Luego de una visita de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia a la clínica especializada en tratamientos estéticos, se tomó la determinación de suspender algunos de sus servicios. Según esta Clínica, un quirófano y un consultorio fueron cerrados de manera temporal, aseguró además que esto se dictaminó por “hallazgos encontrados que hacen referencia a una situación particular, que ya es conocida por la opinión pública y no involucra la seguridad de otros usuarios”.

La paciente había sido ingresada al quirófano para realizarse un 'combo estético': una mastopexia (elevación mamaria), una lipoescultura y una lipotransferencia de glúteos.



La cirugía se realizó el jueves 6 de febrero, al mediodía. Según la clínica en mención, la mujer salió en buenas condiciones generales y fue dada de alta hacia las seis de la tarde, del mismo día, en compañía de su esposo y una enfermera.

Muere joven mujer quien le practicaron COMBO en centro estético en Barrio Belen, saben las autoridades quien es el supuesto Cirujano Plastico que realizo cursitos express en Brasil. Para cuando operativos y capturas @SaludAntioquia @GobAntioquia @AlcaldiadeMed @PoliciaMedellin? pic.twitter.com/O4bKewGncO — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) February 8, 2020

Según la institución médica, ellos no habían sido notificados de las complicaciones de la mujer. “Solamente 48 horas después, se entera que falleció en otra institución y desconoce las razones que ocurrieron en el tratamiento postoperatorio”.



El cirujano contratado por la mujer, utilizó el servicio de quirófano que ofrece Bella Vie, pero no hace parte del equipo humano de la misma. La clínica afirma que, para poder prestar este servicio, verifica únicamente que se trate de un profesional titulado como médico cirujano.



Cabe mencionar que el médico encargado, no hace parte de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica y solo aparece avalado por la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética.



Con este caso, serían dos mujeres que, durante este año, ha muerto como consecuencia de cirugías estéticas en Medellín.



